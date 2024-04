Fuentes ve clave "quitarle el balón" al Celta Fortuna en Balaídos

El delantero del CD Lugo Adrián Fuentes destacó este jueves la importancia de "quitarle el balón" al Celta Fortuna en el duelo que ambos protagonizarán este domingo en Balaídos, donde su equipo buscará reencontrarse con la victoria para no complicarse su continuidad en Primera Federación.

"Ellos están en muy buena dinámica, luchando por la promoción de ascenso, pero nosotros no podemos ir con miedo. Más bien todo lo contrario, hay que ir a Vigo a ser valientes porque si conseguimos quitarles el balón podemos hacerles mucho daño. El partido pasará por ahí", indicó en rueda de prensa.

El exfutbolista del Castellón elogió al filial celeste, "es un equipo fuerte, con gente joven y de calidad", pero confía en una victoria lucense para alejarse de la zona complicada de la tabla clasificatoria.

"Cuanto más tengamos el balón en nuestro poder, más cerca estaremos de ganar porque ellos sufren más así. Tenemos que intentar que se desesperen, que se cansen y que corran en un campo tan grande como Balaídos", insistió.

Con solo seis puntos de ventaja sobre la zona de descenso, Fuentes no quiere pensar en la posibilidad de que el Lugo acabe luchando por la salvación.

"Nos centramos únicamente en el partido contra el Celta. Nos va mucho en este partido, no podemos pensar en otras cosas. A nivel personal, espero aportar lo máximo posible en esta recta final para no luchar por lo que no queremos, que es evitar el descenso", manifestó.