El Fuenlabrada todavía no se da por vencido

Catorce derrotas consecutivas y ubicado, en solitario, en la última posición de la tabla de la Liga Endesa con sólo tres victorias después de 21 partidos. Es la triste realidad del próximo rival del Río Breogán, el Carplus Fuenlabrada, al que se enfrentará el próximo domingo (20.00 horas) en el Pabellón Fernando Martín.

Pero esta situación aún se hace más preocupante si se considera que el conjunto fuenlabreño perdió con claridad (92-78) el pasado fin de semana con el Manresa, el equipo con el que compartía la última posición de la clasificación. En el Fuenlabrada, como es lógico, no se dan por vencidos y prefieren ver el vaso medio lleno, es decir, pensar que la salvación está a dos victorias, que son las que en estos momentos les lleva de ventaja el Betis Baloncesto.

Por esto mismo, por ese afán lógico de querer agarrarse a la categoría, los movimientos siguen siendo continuos en el club que hasta el pasado 17 de febrero, y después de 17 años en el cargo, presidía José Quintana. De hecho, ante el Manresa debutó con el Fuenlabrada Ken Horton y frente al Breogán lo hará su última incorporación, el pívot australiano Keanu Pinder (23 años y 2,06 metros de estatura), que llega a la Liga española con buenas credenciales desde la competición de su país, 17,2 puntos y 9,1 rebotes por encuentro.

Pero estas variaciones no son las únicas ni mucho menos de las registradas esta temporada por el Fuenlabrada. Hasta ahora el equipo madrileño ha alineado a 21 jugadores, que serán 22 el próximo domingo con el citado debut de Keanu Pinder. Para hacerse una idea más precisa de la mutación continua que ha sufrido el Fuenlabrada desde el inicio de la Liga, baste con señalar que con respecto al equipo que jugó y perdió (78-70) en Lugo en la segunda jornada ya no están seis jugadores y el domingo habrá ocho jugadores que no pertenecían al club madrileño cuando jugaron en el Pazo, aunque hay que tener en cuenta que no todos podrán jugar, ya que el Fuenlabrada dispone de cuatro jugadores con licencia extracomunitaria (Pinder, Horton, Caroline y Juan Fernández) y solo podrá alinear a dos.

Ausencias

Volviendo al partido de Lugo, ya no están en la plantilla Bassala Bagoyoko, aunque en este caso su ausencia se debe a una lesión que le tendrá apartado de las canchas durante esta temporada; Pavel Savkov, que perteneciente al Baskonia finalizó el pasado mes de enero su etapa de cedido. Tampoco estará Javi Beirán y tres jugadores que inicialmente estaban llamados a ser las principales referencias del equipo. Se trata de Dusan Ristic, Jeremy Sengli y Clevin Hanna. Los tres abandonaron por propia iniciativa el equipo.

En cuanto a las altas, siempre con respecto al encuentro de Lugo, están Marc García, que hizo la pretemporada con el Breogán, Ken Horton, Prince Alí —que ya se enfrentó al Breogán aunque empezó la temporada en el Granada— Mehdy Ngouama, Jordan Caroline (que llegó esta temporada a la Liga Endesa para jugar con el Manresa y luego fue cortado), Malique Lewis y Osas Ehigiator.

Este último, pívot de 2,06 metros de estatura, representa también la parte de mala suerte que ha afectado al equipo fuenlabreño. Al margen de la grave lesión de Bagayoko y los problemas físicos que impidieron que Willi Reed pudiera formalizar su inscripción, Ehigiator empezó la temporada recuperándose de una lesión de rodilla que le tuvo prácticamente dos años de baja. Reapareció el pasado 4 de diciembre en Tenerife pero el jugador sevillano solo pudo jugar un partido más, frente al Unicaja, porque se fracturó un dedo de la mano derecha. Ehigiator no volvió a jugar hasta el pasado fin de semana.

También hubo cambios en el banquillo. Empezó la temporada Josep María Raventós pero fue despedido después de la tercera jornada de competición. Su sustituto fue José Luis Pichel, que estuvo al frente del equipo durante 14 jornadas, en las que el equipo logró sus tres victorias, y que desde el 24 de enero es ayudante del nuevo técnico, Óscar Quintana.

Sergi Quintela aún no reaparecerá

Sergi Quintela no reaparecerá el próximo domingo en Fuenlabrada. El capitán del Río Breogán aún no se entrena con el grupo aunque evoluciona en su recuperación. Tanto técnicos como los servicios médicos celestes han optado por no forzar los tiempos para su retorno.

El capitán del Río Breogán se ha perdido los cinco últimos encuentros de su equipo.

Virus en el Fuenlabrada

Según anunció el martes la emisora Onda Fuenlabrada hay varios jugadores del equipo madrileño — Eyenga, Horton y Marc García— afectados por un virus aunque no reviste gravedad y no se teme por su participación en el encuentro del próximo domingo.