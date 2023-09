0-0. El Lugo arranca un punto en Fuenlabrada

Aprender a sufrir y a sumar, a alimentar la clasificación con lo que sea lejos del Ángel Carro. El Lugo supo agarrarse a su defensa y a su capacidad de anular la ofensiva rival, a espera de noticias de la propia, para arrancar un punto en Fuenlabrada. El 0-0 del Fernando Torres le sirve para no enlazar dos derrotas seguidas y demostrar su capacidad agonística, algo sobre lo que nunca viene mal para construir un bloque efectivo en la Primera RFEF.

Sin casi noticias más allá de la línea del centro del campo, el conjunto de Pedro Munitis supo ser virtuoso en el trabajo duro, en la solidaridad, en el colectivo para evitar que el contrario pudiera sacar algo más de su monopolio con el esférico. Incluso, en el correcalles del último cuarto de hora, pudo sacar un premio mayor, injusto quizás, pero que habría venido bien para que la tabla mostrara seis puntos en vez de los cuatro con los que vivirá toda la semana.

Mantuvo el esquema Munitis. Cambió el once en cántabro. Las entradas de Tabuaço y Carlos Julio modificaron la parte de atrás, quizás consciente de que el sufrimiento sin balón sería prolongado, que habría que padecer un mundo ante el dominio de balón madrileño.

Era previsible que serían noventa minutos de llevar enfundado el mono de trabajo. Que sería un duelo alejado de la finura y próximo al sudor. La consigna era cerrar los espacios al talento de Cristóbal y Galindo, impedir que los dos mediocentros encontraran a Nieto y por los costados.

Para ello, el rombo de la medular rojiblanca tuvo que multiplicar sus esfuerzos, sus ayudas, su capacidad para evitar que los pasillos interiores fueran una autopista. Ese fue su empeño. Eso los alejó de generar casi nada arriba, donde Fuentes y Ledesma fueron peones de labor y no ejecutores ofensivos.

Sin el balón, sometido al monopolio de ataque kiriko, el Lugo residió en su propio espacio. Incómodo pero eficiente, cuando el Fuenlabrada logró superar la primera trinchera lucense, apareció la retaguardia para despejar con todo. Ahí surgieron Morgado y Gorka Pérez. También los costados con Carlos Juilio y Javi Vázquez para evitar los centros laterales. Cuando estos aparecieron, los arietes del Fuenlabrada no acertaron. Fer Ruiz y Vigaray lanzaron sus intentos fuera. Gómez se topó con Tabuaço.

Del Lugo no hubo noticias arriba. Demasiado empeñado en defender, olvidó transitar. No pudo robar alto, no pudo encontrar balones largos, ni juego directo, y solo un par de disparos lejanos de Quintana parecieron algo similar a una ocasión.

El descanso solo cambió el once en el Lugo. Entró Bernardo para formar junto a Morgado y sufrir en el bloque bajo de un Lugo instalado de forma permanente en su campo, a merced de un rival confiado y ofensivo, con el cuero de su lado y la intención sempiterna de llegar al área.

Emergió Nieto como puntal kiriko. El ex del Racing de Ferrol probó el talento de Tabuaço para parar cerca de la escuadra. Luego fue Morgado el que surgió para evitar el tanto del extremo y del ataque local con sendos despejes cuando el esférico tomaba dirección a la red.

Fue creciendo el Lugo. Poco a poco, aprovechando el bajón físico y los cambios de refresco, el cuadro rojiblanco contó con las contras que le habían faltado setenta minutos antes. Quintana fue derribado con claridad dentro del área, pero el colegiado prefirió no pitar el penalti.

Poco después, la llegada de Antoñín por la izquierda acabó con un pase atrás que Ojeda mandó a las manos de Belman. Morgado, a balón parado, fue otro de los que probó fortuna.

Con el duelo equilibrado, Ledesma eliminó cualquier opción de triunfo con una patada sin balón sobre Manu Lama para ver la roja directa.

Quedaba resistir un poco más para, como mal menor, sumar un punto y no salir de vacío del Fernando Torres. Tuvo incluso una opción para lograr un botín mayor. Antoñín supo sacar su talento para desbordar por la izquierda, llegar a línea de fondo y meter un pase atrás que Antonetti, en área pequeña, no aprovechó tras darle una patada al área y no al balón.