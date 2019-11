Eloy Jiménez: "Fue un punto justo para cada equipo"

Eloy Jiménez, entrenador del Lugo, consideró "justo" el empate con el Rácing de Santander y destacó la "casta" que sacó su equipo en el segundo periodo para rescatar un punto.

"El primer tiempo fue para ellos y el segundo, para nosotros. Sabíamos qué partido se iba a dar, que lo primero era igualarles en intensidad porque tenían entrenador nuevo y en el segundo tiempo hemos estado mejor, hemos intentado tener más control de partido", comentó el técnico de Hellín

"Durante la semana trabajamos para tocar y llegar a finalizar. Si no hubiésemos tenido esas pérdidas, el juego exterior nos habría dado muchas posibilidades de ganar. No me preocupa no crear ocasiones pero el rival también juega y a veces es difícil generar ocasiones. Quizás nos ha faltado agresividad ofensiva", dijo.

Jiménez lamentó que el Lugo desperdiciara la ocasión de enlazar su tercer triunfo y ampliar la brecha con los equipos de descenso. "Fue un punto justo para cada equipo. Nosotros sacamos casta en el segundo tiempo y conseguimos empatar", señaló.

Respecto al emparejamiento en la Copa del Rey con el Sestao, de Tercera División, el técnico recordó que "el objetivo es la Liga" pero van a "afrontar" el torneo "con mucha ilusión". "Esto de la Copa ya sabemos cómo es: intentar pasar las máximas clasificaciones que podamos. Hay que respetar al Sestao, que está bien clasificado en su grupo. Seguro que es un campo difícil y tenemos que afrontarlo con la ilusión de poder pasar la eliminatoria. Cuando estábamos viendo el sorteo comenté que es una competición bonita para que todos los equipos puedan tener sus minutos y reivindicarse. A mí la Copa siempre me ha gustado. Nuestro objetivo es la Liga pero vamos a afrontarla con mucha ilusión", sostuvo.