Frigsa acogerá este domingo el final del Corre con Nós 2024

La vigésimo segunda edición del circuito de carreras populares Corre con Nós llega este domingo a su final con la disputa de la sexta y última prueba. En esta ocasión, la competición se va a celebrar en las inmediaciones del parque de Frigsa y la organización espera aproximadamente a unos 600 deportistas en las diferentes categorías de competición.

Hay que recordar que la inscripción total en esta edición del circuito fue de 1.175 deportistas, lo que supone también una cifra espectacular y que sirve para consolidar el evento, ya un fijo en el calendario deportivo de la ciudad.

En lo que se refiere a los horarios y las diferentes categorías, hay que reseñar que todo arrancará este domingo desde las 12.00 horas con la prueba de categoría Mini, que tienen que afrontar un recorrido de 250 metros. Para las 12.05 horas está prevista la disputa de las categorías sub-10 y sub-12, que tienen que hacer frente a un recorrido de 850 metros.

