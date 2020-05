El rugido de los motores no tronará en las carreteras de A Pontenova. El olor a gasolina quemada por los coches no llenará el aire de esta localidad de A Mariña este año. La crisis sanitaria del Covid-19 se llevó por delante la novena edición de una de las grandes citas del verano automovilístico gallego: la Subida A Pontenova. La organización de esta competición decidió suspender la edición de este año de este evento incluido en el Campeonato Gallego de Montaña.

"Ante a crise sanitaria vivida nos últimos meses en todo o mundo, vémonos na obriga, moito ao noso pesar, de suspender a celebración da Novena Subida A Pontenova este ano 2020", rezaba el comunicado de la Escudería A Pontenova, organizadora de esta prueba del calendario de la Federación Galega de Automovilismo y que se tendría que celebrar el 4 y 5 de julio.

Los motivos para tomar la decisión son el sanitario por ser de difícil garantía el llevar a cabo "as medidas de seguridade e distanciamento social nunha proba deste tipo".

La organización considera que un posible rebrote del Covid-19 en las fechas previstas para la celebración de la prueba podría "afectar á celebración da proba en vindeiros anos" por el "esforzo do persoal e o custo económico de organizar este tipo de proba".

"Económicamente sería inviable sacar a proba adiante xa que establecementos colaboradores e patrocinadores despois de atravesar un momento difícil non están no momento de poder colaborar coa proba. Así mesmo, aproveitamos para decir públicamente que renunciamos neste ano a tódalas axudas públicas recibidas por parte do Concello de A Pontenova, Deputación de Lugo e Xunta de Galicia".

Esta suspensión de la Subida A Pontenova se suma a otras que afectaron al calendario de la Federación Galega de Automovilismo, que apenas cuenta con eventos en los próximos meses de verano en sus distintos campeonatos autonómicos.