Freije regresa del abismo

"Ha sido un año complicado, anímicamente horrible, y me quedé a cuatro puntos de disputar la final de los Mundiales de Egipto, que es nada y menos". Así resume el tirador lucense Martín Freije (21 años) la temporada más difícil de su trayectoria deportiva. Tres colapsos pulmonares le obligaron a permanecer en cama durante cinco meses cuando atravesaba su mejor momento, algo que hoy empieza a olvidar porque, según reconoce, está recuperando las sensaciones que tenía antes de sus graves problemas de salud.

"Estuve cuatro veces en Urgencias", recuerda. "Cinco meses sin poder moverme y ocurrió cuando estaba mentalmente arriba. Fue en noviembre del año pasado, en mi mejor momento y con capacidad para lucharlo todo", lamenta. "Estar arriba y volver a empezar desde abajo me destrozó la cabeza", dice el joven de 21 años.

Todo ocurrió, en principio, por el covid. "En teoría no se sabe pero es por eso, lo tuve tres veces y me afectó a los pulmones. Hay que operar, drenar el aire porque es como si se te rompe el pulmón", explica. "El aire se va para fuera y cuanto más se vaya... el pulmón menos se puede expandir y no puedes respirar", añade.

Además del evidente bajón físico, el tirador lucense tuvo que pasar otro peaje: el mental. De estar en su mejor momento a tener que recuperar la confianza física y psicológica fue una dura travesía de la que, por suerte, empieza a ver la luz al final del túnel. "El regreso a los entrenamientos fue complicado, es un deporte muy mental y no me veía bien, no disfrutaba de hecho, es como volver a empezar en un deporte nuevo, sin saber nada", comenta.

Lo peor de todo fue la "incertidumbre", dice. "Porque no sabes si te puede volver a pasar otro colapso, no eres consciente realmente de la situación y, de hecho, ayer (por la semana pasada) volví al hospital porque tengo molestias. Convivir con esa incertidumbre es muy duro", reconoce.

Freije empieza a dejar atrás su calvario físico y prueba de ello es su participación en los Mundiales de Tiro que se disputaron en El Cairo (Egipto), hace dos fines de semana. Se quedó a cuatro puntos de lograr el pase a la final, donde hubiera tenido, seguro, opciones de medalla. "Es tener el día o no tenerlo... la gente que está arriba sabe tirar, es capaz de meterse en la final y cuatro puntos es absolutamente nada", explica. "De hecho con un punto te vas diez puestos abajo, es todo muy apretado pero tuve muy buenas sensaciones, me encontré bien y, sobre todo, disfruté de la competición, el resultado fue aceptable y tengo ganas de más", asegura.

Un Mundial de Tiro que le ha dado la confianza para afrontar sus siguientes retos, que no son otros que un Open en Hungría a finales de noviembre, el Nacional en diciembre y las Copas Europeas y Mundiales a partir de febrero y marzo, torneos a los que quiere llegar "al 100%".