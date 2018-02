DOLIDO Y CON GANAS de salir de una racha que se prolonga a cuatro patidos sin ganar. El entrenador del Lugo, Francisco Rodríguez, no eludió la autocrítica tras la derrota ante el Barcelona B y afirmó que el equipo "debe volver a los orígenes" para escapar de los malos resultados.

"Tenemos que estar dolidos. Hay que ser realistas y saber que llevamos una racha negativa. No conseguimos ganar en casa en los últimos partidos. Tenemos que analizar y volver a los orígenes. Cerrar las persianas y pensar que todo es oscuro no sería tampoco real. Hay que intentar confiar en el equipo para salir de esta dinámica como hicimos en la primera vuelta. Estamos convencidos de que saldremos aunque este momento es fastidiado y duele. Con 44 puntos nos habríamos acercado a nuestro objetivo pero no pudo ser. Es un palo duro para nosotros", manifestó Francisco.

La presión dio sus frutos en la primera parte; en la segunda dejamos espacios y terreno y nos hicieron daño Creo que se puede pitar penalti. En nuestro campo cuesta mucho pitarlos

Del partido de este domingo, el técnico destacó el buen inicio del equipo. "Sabíamos que el inicio teníamos que hacerlo muy fuerte y hacer un desgaste enorme en lo físico y en la presión en campo contrario. Buscamos ponernos por delante y lo logramos. La presión dio sus frutos e incluso tuvimos la ocasión de Campillo que nos habríamos dado mucho. Si no materializas las ocasiones y te descompones ante un equipo como el Barcelona íbamos a sufrir. Dejamos espacios y terreno y con un equipo de esa calidad, con las transiciones nos hicieron daño".

"El inicio de la segunda parte no presionamos tan bien y hubo muchos duelos individuales. Cuando generas esos duelos con equipos como el Barcelona B salen ganadores. El primer gol de ellos nos hizo mucho daño porque éramos nosotros los que queríamos buscar los espacios y los lograron ellos con ese empate. Sufrimos en la segunda porque queríamos pero no podíamos y las pérdidas eran transiciones rápidas de ellos, como el segundo gol. Lo pagamos caro", añadió el almeriense.

Son los jugadores que tenemos y para mí son los mejores. Trataré de que tengan confianza para hacer gol y puedan sumar

"No hicimos nuestro mejor partido, pero en el inicio, que era lo que nosotros preveíamos, nos faltó ser un poco más contundentes", opinó. Sobre la jugada del posible penalti a Ramón Azeez en el descuento, Francisco valoró que: "desde mi sitio creo que puede pitar penalti. No sé, pero tengo claro que hay muchos penaltis en la categoría en el campo de los rivales pero en el nuestro cuesta mucho en este sentido".

Francisco también habló sobre la ocasión que erró Campillo para el 2-0. "Imagino que él (Campillo) le va a dar muchas vueltas a la jugada, porque ese 2-0 nos dejaba muy bien. Lo intentó y no pudo ser. No estuvimos muy de cara a la portería en los últimos partidos. La semana pasada tuvimos muchas ocasiones y hoy (por este domingo) pudimos sentenciar en ese minuto 20. Pero estos son los jugadores que tenemos y para mí son los mejores y trataré de que sigan confiando en sí mismos para que hagan goles y puedan sumar", declaró.