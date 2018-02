Francisco no se fía del Barça B: "tiene de las 3 o 4 mejores plantillas"

Francisco Rodríguez, entrenador del CD Lugo, ha destacado el potencial del filial del Barcelona, al que su equipo se enfrentará el domingo y que, en su opinión, ha hecho "una selección de gente joven" para confeccionar su plantilla.



"Es de las tres o cuatro mejores plantillas de la categoría, una selección de gente joven, un equipo complicado fuera de casa que ha cambiado su forma de defender. Ha hecho fichajes de invierno que nadie era capaz de hacer en la categoría", declaró en rueda de prensa.



El técnico insistió en que el conjunto azulgrana "se ha reforzado muy bien en el mercado de invierno" y "es un filial atípico" porque tiene "jugadores acostumbrados a jugar a primer nivel, alguno de ellos no tan jóvenes".



Añadió que el Lugo debe "contrarrestar el juego fluido" que tiene el Barcelona B con el balón porque es "un equipo muy vertical".



A pesar de la propuesta del segundo equipo azulgrana, Francisco afirmó que no concibe "cambiar el modelo de juego" que ha "traído" al Lugo a las posiciones altas de la clasificación.



El pasado fin de semana, ante el Zaragoza en La Romareda (2-0), el técnico introdujo numerosos cambios en la alineación para tratar de tener un juego "más fluido" y, aunque el resultado no fue positivo, Francisco sacó una lectura positiva.



"Hay gente que está buscando su oportunidad y el otro día la tuvieron, quedé muy contento con ellos, entendí que era el momento de dar oportunidad porque se lo merecen y tenemos que seguir, la gente está implicada y no se puede relajar nadie porque si no te comen el terreno", declaró.



En su comparecencia también se congratuló del premio al mejor jugador de enero en LaLiga 1/2/3 que recibió su portero, Juan Carlos Martín.



"El premio nos viene bien porque está haciendo un trabajo fantástico y no solo él. Lo recibe en el nombre también de Roberto (Fernández) y de Pablo (Cacharrón), con los que compite por el puesto", sostuvo el entrenador almeriense.