Francisco: "Queremos que vean que peleamos"

El técnico del Lugo, Francisco Rodríguez, expresó al final del encuentro su satisfacción por el punto cosechado en la visita a León, en un partido intrascendente en la clasificación para el conjunto lucense.

"Nos vamos con un buen sabor de boca de saber competir. Aunque podamos estar en zona de nadie queremos que la gente vea que seguimos peleando", aseguró el entrenador almeriense, que vio a su equipo "muy superior en los primeros 15 minutos", aunque reconoció que después el rival "encadenó tres transiciones y pudo sentenciar el partido". "Llegamos vivos al descanso", prosiguió, y "después el equipo se ajustó, fue a por el partido y estuvo cerca de llevárselo".

Sobre el cambio de la defensa de tres centrales a una de cuatro hombres a la media hora reconoció que se vio obligado a hacerlo porque la Cultural le "estaba haciendo daño" al Lugo. "Los entrenadores no podemos quedarnos quietos cuando ves cosas que debes modificar y cambiar. Hemos rectificado, la cosa ha salido bien e, independientemente de jugar con tres o con cuatro, el equipo tiene que creer en lo que hace como ha hecho hoy (por este domingo)", aseveró.

Para Francisco fue importante que su equipo "se jugara poco en cuanto a la clasificación" lo que le permitió en el segundo tiempo "ser valiente y situarse en el campo contrario". Supo aprovechar el Lugo "la ansiedad" de la Cultural ante la necesidad de sumar para asegurar la permanencia. "Quizás nos benefició ese aspecto y el equipo fue dominador, creyó en su juego y se sintió a gusto".

También se refirió a la falta de acierto de cara a puerta, "no solo con los penaltis", dijo. "Para hacer un gol necesitamos generar muchísimas ocasiones", afirmó.

Rubén de la Barrera quiere ver la botella "medio llena"

El técnico de la Cultural Leonesa piensa en positivo sobre la salvación de su equipo



Sensaciones encontradas tenía el técnico coruñés de la Cultural Leonesa, Rubén de la Barerra a la conclusión del encuentro, disgustado por no haber podido sentenciar el duelo en la primera mitad y sumar una victoria que virtualmente le aseguraría la permanencia, y por otro lado satisfecho porque puntuar siempre es importante y la dinámica del equipo es positiva.



"Todo el mundo veía el partido ante el Lugo como una oportunidad para culminar una temporada muy complicada para un recién ascendido en una categoría muy difícil. Era una realidad pero hace dos meses todo el mundo hubiera firmado y pagado por estar en la situación que estamos ahora", afirmó De la Barrera, que prefiere ver "la botella medio llena" y pensar de manera positiva. Lamentó que su equipo perdonara la ocasión "de hacer más de un gol, de dos o de tres en la primera parte" y reconoció que, por momentos, "se sintió agobiado" no solo "por la mejoría del Lugo" sino por sentirse "merecedor de más goles en la primera parte" y no conseguirlo.