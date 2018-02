Francisco: "En Tenerife vamos a ver adónde queremos ir"

El técnico del Lugo, Francisco Rodríguez, insistió este viernes en rueda de prensa en el discurso del realismo y reconoció, antes de la visita de este domingo (20.00 horas) al Tenerife que hay que cambiar la dinámica de resultados lo antes posible. "Nosotros somos realistas. Nuestra intención va a ser seguir creciendo y tengo que hacer un análisis desde la realidad, saber que estamos otra vez en fase de crecimiento porque hay mucha gente nueva, gente que ha salido de lesiones... se dan muchas circunstancias que quizás no nos estén permitiendo rendir al 100%. Pero estoy convencido de que vamos a volver a rendir así. Llegar a la dinámica de cuatro partidos sin ganar, dos empates y dos derrotas, podía pasar. A todos los equipos les pasa durante la temporada. Yo prefiero que me pase ahora que no en los últimos cuatro partidos. Vamos a intentar cambiar lo antes posible", manifestó.

El entrenador rojiblanco cree que el partido ante el Tenerife este domingo es una buena oportunidad para volver a ganar, pero dejó también claro que los rivales con los que se compite son muy poderosos. "Esta semana en Tenerife tenemos la oportunidad de volver a sumar tres puntos y de engancharnos a la zona donde hemos estado todo el año, que es una zona tranquila; ya no digo la zona de arriba, sino una zona tranquila que nos permita seguir creciendo. Estamos compitiendo con equipos que llenan campos de 30.000 personas", señaló.

"Insisto en que vamos a ser realistas, vamos a saber quién somos, a saber dónde queremos ir y de qué manera queremos hacerlo. El que se engañe no está en mi barco. Voy por mi camino y lo que si es necesario es cambiar la dinámica. Hemos trabajado duro, la gente está concienciada y los disponibles vamos a ir a tope a ganar en un campo difícil", añadió Francisco, quien defendió a su equipo y su trayectoria en lo que va de competición. " El equipo, salvo en un partido, siguió compitiendo y tuvimos opciones de ganar, así que vamos a seguir siendo optimistas", señaló.

Al hablar sobre el Tenerife, el técnico del Lugo aseguró que los canarios "han cambiado" con la llegada del técnico Joseba Etxeberría, que se mantiene invicto. "Cambiaron la iniciativa del juego. Ahora intenta salir con espacios, se ha liberado de la obligación y la presión de tener el balón", explicó.

En el anterior partido, Etxeberría prescindió de jugadores como Vitolo y Suso Santana, y este viernes Francisco dijo desconocer lo que hará el conjunto tinerfeño este domingo. "Esté quien esté en el campo, nos van a exigir; son verticales, con muy buen juego en campo contrario, un nivel de plantilla muy alto para luchar por el objetivo de ascender, que era su prioridad, y nosotros, a intentar cambiar nuestra dinámica, que no es muy positiva", declaró.

Del conjunto tinerfeño, Francisco destacó que "sabe manejar las fases de los encuentros, tiene gente con experiencia, gente viva como Mula, que ha llegado con hambre también, y cuenta con calidad arriba".