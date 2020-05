HASTA 16 títulos, 41 veces internacional con España y el detalle de que sólo Pau Gasol y Ricky Rubio, tercera y quinta elección respectivamente, son los jugadores españoles que obtuvieron una mejor posición en el draft de la NBA que el Feran Vázquez, undécimo puesto en la primera ronda de 2005.

En el colegio jugaba de portero de fútbol. ¿Cómo llegó al baloncesto?

A través de la escuelas deportivas. Destacaba por mi altura y en principio no lo tenía claro si decirme por el voleibol, pero probé con el baloncesto y hasta ahora. Al poco tiempo de estar en las escuelas me llamaron del Siglo XXI y decidí trasladarme a Lugo. En aquel momento, tenía 13 años y no fue una decisión fácil pero después estuve tres años y nunca me arrepentí.

Pero a pesar de su ascendencia lucense y de esos tres años en el Siglo XXI nunca llegó a tener opciones de jugar en el Breogán.

Cuando estaba en el Siglo XXI entrené en varias ocasiones con el primer equipo del Breogán y es un gran recuerdo para mí porque era la primera vez que podía entrenar con profesionales. Fue un orgullo. Después, el año que estuve cedido en el Gran Canaria recibí una llamada de Breogán, hablé con el que era el entrenador, Moncho López, pero no fue posible.

El Unicaja fue su primer equipo profesional y el único en el que jugó en dos etapas diferentes. ¿Representa algo especial para usted?

Por supuesto, fue el club que me dio la oportunidad de debutar en la ACB y de estar en lo más alto. Tengo grandes recuerdos pero tampoco me olvido de mis orígenes, que están en Galicia, porque ahí es donde realmente empecé.

En el 2005 tuvo un protagonismo indiscutible con su presencia en el dratf de la NBA. Orlando Magic lo escogió en primera ronda en el puesto undécimo. De los 18 jugadores nacidos en España que fueron drafteados en la historia de la NBA, sólo Pau Gasol y Ricky Rubio mejoran su posición…

Lo cierto es que no me lo esperaba, aunque había muchos rumores. Al final viajé a Estados Unidos, hice algunos entrenamientos y asistí a la ceremonia del draft y la verdad es que fue una experiencia increíble.

Sin embargo, después declinó la posibilidad de jugar en la mejor Liga del mundo. ¿Se arrepiente de esa decisión?

El hecho de no haber jugado en la NBA fue una decisión estrictamente personal y de la que te aseguro que no me arrepiento. Seguí en España jugando en las mejores competiciones de Europa y, por ejemplo, ganando una Euroliga y disfrutando mucho. Puedes ir a la NBA y hacer una gran carrera, como hicieron otros compañeros, o llegar allí y no adaptarte y tener que volver. En aquel momento, sólo pensé en el presente y en seguir trabajando para mejorar. Insisto, no me arrepiento.

De su paso por la selección española se han dicho muchas cosas. Que si no tuvo continuidad porque

no se llevaba bien con los pesos pesados o porque no había tomado a bien alguna novatada…

No sé de dónde salen todas estas cosas. La verdad es que todo fue al revés. Me trataron de maravilla y no tuve ni el más mínimo problema, lo que pasó es que conozco mi cuerpo y este me avisa y yo necesitaba descansar. Hay jugadores que aguantan toda esa exigencia en cuanto a número de partidos pero yo no. Las veces que he ido fue cuando me encontraba mejor y siempre fui muy orgulloso por estar allí y con aquellos compañeros. Y así fue por ejemplo en las ventanas que clasificaron a la selección para ser después campeones del mundo, me hizo mucha ilusión volver a la selección por mi trabajo pero también porque mi hijo tuvo la oportunidad de ver a su padre con la camiseta de la selección.

¿Cual fue el mejor momento de su carrera?

Hubo muchos, muy buenos momentos, pero quizá el mejor fue cuando conseguimos con el Barcelona la Euroliga, enfrentándonos a los mejores equipos del continente. No todos los jugadores pueden decir que han ganado esa competición.

¿Qué le hubiera gustado hacer y qué no ha hecho?

Para lo bueno y para lo malo yo siempre pienso mucho las cosas antes de tomar un decisión. Todo lo que he hecho ha sido después de pensarlo mucho, por lo tanto estoy contento de como ha ido mi carrera y de cómo termina mi etapa como jugador.

Y partir de ahora, ¿qué le espera? Le he oído decir que quiere seguir vinculado al baloncesto.

Espero seguir ligado a este deporte, son muchos años dedicados a él y todo lo que he aprendido quiero compartirlo ahora, empezando poco a poco, con los más jóvenes y después ya se verá.

¿Se plantea volver a Galicia?

Entre Málaga y Galicia. No puedo renegar de mis orígenes, de mis inicios y desde luego Galicia siempre está ahí y quiero disfrutarla.