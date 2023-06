Fran Sánchez se despide

El Spanish Open que se celebra estos días en el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo dejó una sorpresa mayúscula el viernes, en el primer día de eliminatorias entre los últimos 64 jugadores en liza: la eliminación del número uno del ránking mundial, el español Fran Sánchez, a manos del húngaro Oliver Szolnoki (10-9). En una disputadísima partida, el murciano tuvo en sus manos el triunfo en la última bola, pero su fallo brindó en bandeja la victoria a su rival.

"Al final perdí porque no jugué bien. En el último mes no he parado de viajar y de competir a gran nivel, pero a veces las cosas no salen. No estuve cómodo durante la partida", reconoció el mejor jugador del mundo tras caer eliminado el viernes.

Otro de los españoles que competían el viernes era el incombustible Francisco José Díaz Pizarro, que tampoco logró avanzar de ronda tras caer eliminado ante el chino Ko Pin Yi, que posteriormente también derrotó al inglés Imrad Majid.

El tercer español en discordia fue David Alcaide, que en la primera ronda celebrada el viernes superó sin problemas al suizo Dimitri Jungo (10-3) pero que no pudo avanzar al caer derrotado contra el actual campeón del mundo de bola 10, el albanés Ecklent Kaci (10-3).

Uno de los grandes favoritos para hacerse con el título, además del español Fran Sánchez, era el estadounidense Shane van Boening, que también quedó apeado de la competición ante su compatriota Skyler Woodward en la ronda de dieciseisavos de final.

Octavos de final

Los últimos 16 mejores jugadores disputarán desde este sábado la ronda de octavos de final para decidir qué billaristas acceden a una final que se disputará mañana.

El próximo martes será el turno del World Cup of Pool, que se celebrará en las mismas instalaciones del Pazo de Feiras hasta el 2 de julio y que cita en Lugo a las mejores 32 parejas del mundo del billar pool.

Este sábado se decide el joven campeón

El FSR Junior Open dio el viernes su pistoletazo de salida con la disputa de las primeras rondas entre los 64 jugadores que concurrieron a la cita. Ninguno de los cinco lucenses que participaron el viernes (Alexandre Blanco, Antonio Mera, Xoel Martín, Anxo Lois y Santiago Vélez) superaron la primera fase, pero sí lo hicieron el compostelano Álvaro Lama y el valenciano Renzo Sierra.

El torneo alcanzó el viernes los cuartos de final y a lo largo de la jornada del sábado disputará la esperada final. Álvaro Lama se la jugará contra el neerlandés Mika van Berkel y Renzo Sierra buscará sus opciones ante el estonio Sander Kont.