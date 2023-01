Fran Justo: "Javi Avilés nos puede aportar muchas cosas"

El entrenador del Lugo, Fran Justo, analizó a su nuevo jugador, Javi Avilés, y confía en que el madrileño pueda aportar mucho al equipo para poder mejorar y salir de los puestos de descenso. Además, el técnico ourensano alabó el trabajo de Rubén Albés en el Albacete, su próximo rival.

"Creo que Javi Avilés nos puede aportar muchas cosas: talento, velocidad, desborde, buenos centros, buen balón parado ofensivo, buen disparo... Tiene muchas cosas que nos ayudarán a ser mejores y más determinantes en ataque", declaró.

"Puede jugar en derecha, izquierda o segunda punta. Según las necesidades que tengamos en esta segunda vuelta buscaremos el espacio del campo en el que le podamos sacar más rentabilidad", añadió sobre el extremo cedido por el Leganés.

Sobre el mercado, Justo dijo que "a ver qué se puede dar en estos últimos días de mercado. Carlos Pita y yo pusimos ideas en común. Seguro que el club trabajará para hacer el equipo lo más competitivo posible"

"Será el último partido antes del cierre del mercado. Todos los entrenadores preferimos jugar con el mercado cerrado", apuntó-

Para el partido ante el Albacete tendrá bajas atrás, por lo que deberá cambiar el cuarteto defensivo. "Tenemos las opciones que se conocen. Lo tenemos claro después de una semana de trabajo y creo que el equipo va a defender bien y en Albacete se verá lo que decidimos.

Habló también sobre el Albacete y su entrenador, el ex del Lugo Rubén Albés. "Están haciendo muy bien las cosas, con una idea de juego muy clara con un equipo que tiene claro a lo que juega en defensa y en ataque. No es fácil hacerle ocasiones claras de gol y no necesita muchas para tomar ventajas. Trataremos con nuestros puntos fuertes de hacerles un partido complicado, en el que no estén cómodos y sumar los tres puntos".

"Rubén Albés nos conoce de manera interna e individual pero el club también lo conoce a él, por lo que estamos en igualdad de condiciones", explicó.

"No voy a descubrir yo a Rubén Albés. Es un ejemplo para todos los entrenadores de la cantera gallega. El trabajo, el esfuerzo, la cantidad de éxitos y experiencias le hicieron demostrar que está preparado y que tiene talento. Me alegro mucho de su éxito por él y por los técnicos gallegos", consideró.

Fran justo insistió en que "la realidad es que el camino será largo y duro. Necesitamos ganar para aproximarnos al objetivo. Ahora tenemos la oportunidad de que las sensaciones del equipo con el Villarreal B tengan continuidad. Si ganamos daremos un paso hacia adelante, que es lo que pretendemos todos".

Además, opinó sobre la actuación del canterano Andrés Castrín ante el Villarreal B. "Castrín hizo un gran partido. Llevaba tiempo entrenando muy bien con nosotros. Le apareció la oportunidad de competir en Segunda División y lo hizo de una manera muy digna. Ahora tiene que seguir trabajando para poder tener más oportunidades".