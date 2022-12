Fran Justo: "Temos que tentar complicar aos rivais cada semana"

El entrenador del Lugo, Fran Justo, afirmó que su equipo acepta cada vez mejor "as nosas ideas", que busca tener una "esencia" por encima de un dibujo y poner en "apretos" a los rivales "cada semana".

"Xa acumulamos mais sesións de traballo e canto mais acumulas mais tempo tes para darlle os nosos matices e as nosas ideas aos rapaces e que pouco a pouco as vaian interiorizando. Penso que o traballo e a disposición son moi boas e penso que estamos no camiño axeitado", declaró el ourensano.

"O que lle tentamos de introducir aos nosos xogadores son principios, de entender o xogo dunha maneira ou de outra e logo ocupar o campo penso que son matices para que os xogadores estean o mais cómodos posible", valoró Justo.

"Temos que ser dinámicos e distintas posibilidades, pero tamén esencia. O que temos que tentar é por en apretos aos rivais cada semana, de non ter erros, manter a concentración para estar preto de acadar as victorias e estar preto da permanencia", añadió.

Sobre el duelo ante el Rácing en El Sardinero, indicó que: "Nos imos a enfrontar a un equipo con moita xente detrás, cunha estructura moi importante e que está chamado a grandes metas. Será un rival que fai moitas cousas moi ben, que fai moitas cousas parecidas ás nosas e do que sacaremos cousas que fixeron ben, como ser capaces de xirar unha mala xeira de resultados".

"Perden a dous xogadores imortanes pero recuperan a Íñigo e a Pombo, que a semana pasada non estiveron. O Rácing compite moi ben, está sempre en partido, e capaz de ameazar na área con diferentes situacións, é un equipo perigoso en transicións, en situacións de centros laterais sobre Gassama, con disparos de Pombo, é un equipo forte a balón parado. É un equipo que foi capaz de gañar ante equipos dominantes como o Levante e o Andorra, pero é verdade que nós fixemos ben as cousas a semana pasada e temos as nosas armas para facer o que queremos, competir e que o equipo volte a estar próximo a poder acadar os tres puntos e unha victoria que nos daría un impulso tremendo en moitos ámbitos".

"Cada partido nesta categoría é importante e cada punto é ouro. O que temos que facer é centrarnos en Santander, en voltar a ser competitivos e facer ben as cousas e que funcionemos no colectivo para que as virtudes individuais poidan sair a relucir mais adiante. Sabemos que o impulso que nos daría o triunfo é importante. Nós temos que mirar para nós, non para os rivais e en canto se poden marchar na táboa. Temos que facer o noso camiño para que nos achegue a permanencia".

La clave para ganar en Cantabria será la solidez defensiva y en la estrategia. "Se somos quen de ser sólidos en defensa e encaixar pouco estaremos moi preto de gañar partidos porque no ofensivo este equipo ten virtudes. Ademais no individual ten puntos fortes. Podemos mellorar en defensa e que os goles en contra poidan disminuir".

"Temos que ser bos en balón parado, en transicións, en ataque posicional... Temos que ameazar aos rivais en todos os aspectos do xogo e repartindo a semana e coa metodoloxía do noso traballo iremos creando un Lugo con mais recursos para ameazar ao rival. O balón parado é fundamental".

En cuanto a la plantilla y las posibles bajas, admitió que: "Imos un pouco xustos de xente e tomaremos as decisións sobre a convocatoria antes da viaxe".

"Joselu está a facer o traballo co corpo técnico antes de se incorporar ao grupo e penso que por aí se están a facer ben as cousas. Pantic traballa con nós e estamos a ver o seu día a día e o que nos pode aportar. no momento en que chegue a decisión se tomará".