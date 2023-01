Fran Justo: "Xavi Torres es un ejemplo en todos los sentidos"

El entrenador del Club Deportivo Lugo, Fran Justo, no ha querido pronunciarse sobre la situación que atraviesa uno de sus capitanes, Xavi Torres, condenado este jueves por el Tribunal Supremo a diez meses de prisión y 22 meses de inhabilitación para jugar al fútbol por el caso Osasuna, y se limitó al comunicado que publicó el club este jueves por la noche y a pedir "respeto" para el alicantino. "Arrastra una lesión desde la semana pasada y no iba a participar este domingo. Del resto me limito al comunicado del club. Vamos a ver lo que sucede, no podemos dar nada por hecho y supongo que en los próximos días habrá más información". En este sentido, Justo añadió que Torres "es un ejemplo en todos los aspectos" y un futbolista que lleva "muchos años en el fútbol profesional y que nos ayuda a entenderlo a los que acabamos de llegar".

Sí deslizó el técnico ourensano que el club trabaja en sustitutos para el mediocampista alicantino, que en principio no podrá volver a jugar con la elástica rojiblanca. "Entendemos que si futbolistas no pueden estar, otros vendrán. El club trabaja siempre para mejorar la plantilla", añadió.

Justo habló de su próximo rival, un Villarreal B que visita el Ángel Carro este domingo (21.00 horas). "Es un gran equipo, uno de los mejores a balón parado de la categoría y tenemos que dar respuesta. Además dominan el juego de posición, tienen un nivel técnico muy alto, muchos mecanismos de movilidad en ataque. Es un equipo peligroso y tenemos que dar un paso al frente", comentó.

Preguntado por cómo está el ánimo del equipo, el ourensano aseguró que la plantilla está "fastidiada" por los últimos resultados. "Quedan 19 finales fundamentales. Tenemos que exigirnos como si fuera el último. En Anduva no hicimos las cosas como queríamos y tenemos que hacer autocrítica, pasar el duelo, recuperar la energía y trabajar para conseguir los tres puntos".

Sobre la movilización de la Federación de Peñas en el Pazo de Feiras antes del duelo de este domingo, Justo celebró la iniciativa. "A las personas se les ven en las malas o no tan buenas. No tengo duda de que la afición nos va a ayudar y que vamos a dar un paso al frente. Cuando hay golpes duros las familias salen más unidas".