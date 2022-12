Fran Justo: "Siento que crecemos como equipo"

El entrenador del Club Deportivo Lugo, Fran Justo, aseguró este domingo tras la derrota en el campo de la Ponferradina que siente que el equipo "crece en cada partido" y que tuvo cerca el empate en el tramo final del partido disputado en El Toralín. "Ellos entran bien al partido pero supimos aguantar el arreón. Poco a poco nos sentimos cómodos pero ellos encuentran el gol en una jugada aislada y nos hace daño. Esto va de pequeños detalles y nos queda la pena de esa acción individual de Amir tras un cabezazo de Señé, porque me parece la parada del partido", aseguró.

Preguntado por el once titular que planteó este domingo, con Manu Barreiro y Chris Ramos en la punta de ataque, Justo explicó que buscó "tener dos referencias en ataque para poder salir y transitar. Paris es muy ofensivo y queríamos que se preocupara con las internadas de Chris Ramos atacando su espacio y que Manu Barreiro nos diera el enlace para transitar cuando recuperábamos el balón".

El ourensano aseguró que tras el gol de Naranjo, "el partido se nos pone difícil pero tenemos personalidad y ganas de ir a por el empate, y tuvimos ocasiones para conseguirlo". "Es normal que cuanto más avance un partido así, tomes más riesgos", apuntó.

Sobre la complicada situación clasificatoria que atraviesa el Lugo, Justo aseguró que no se fija en los equipos que comparten puestos de descenso con los lucenses. "Solo nos fijamos en el camino. Estamos enfocados en lo nuestro, en preparar el partido contra el Granada delante de nuestra gente, que por cierto hoy (por ayer) nos ha ayudado mucho y lo agradezco", finalizó.

David Gallego: "Todos corren y se esfuerzan por el equipo"

El entrenador de la Ponferradina, David Gallego, no ocultó su felicidad por sumar la primera victoria desde que tomó las riendas del equipo hace cuatro jornadas. "Alegría absoluta y felicidad. He visto muchas cosas positivas en el equipo, todos corren y se esfuerzan no por ellos mismos, sino en beneficio del equipo, y a partir de ahí vamos a crecer mucho", señaló.

Gallego explicó que la Segunda División es una "categoría muy dura en la que es muy difícil pasar por encima del rival" y expresó su satisfacción por el buen trabajo de su equipo en fase defensiva. "Tenemos que ser así, competitivos, correr sin parar los noventa minutos y no dar un balón por perdido. Quiero ser un equipo pequeño en defensa y un equipo grande en ataque, pero en fase ofensiva tenemos que mejorar", indicó.

Preguntado por los 15 meses que encadenaba la Ponferradina sin sumar dos partidos seguidos sin dejar la portería a cero, Gallego avisó que "no quiere decir que nos vamos a dedicar a no encajar, pero hemos sumado cuatro puntos seguidos", recordó.

