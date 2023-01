Fran Justo: "El gol del Leganés llegó en una acción puntual"

El entrenador del Club Deportivo Lugo, Fran Justo, lamentó este viernes la derrota de su equipo en un encuentro ante el Leganés en el que consideró que se habían hecho "muchas cosas bien".

"Es una lástima porque el gol llega en una acción puntual, de las que habíamos hablado; creo que hicimos muchas cosas bien y es complicado cuando haces un buen partido y en el primer disparo entre los tres palos te llega el gol. Lo que importa es el resultado, pero hay que poner el foco en las cosas que hicimos bien ante un rival que nos generó muy poco. Los amenazamos y quizá nos faltó elegir mejor para marcar o llegar con más gente. El Leganés se sintió amenazado", dijo.

El técnico del conjunto rojiblanco también tuvo un mensaje para todos los aficionados que se desplazaron a Butarque a animar al equipo. "Hay que agradecerles que hayan venido a animarnos en unas fechas complicadas y la verdad es que nos ayudaron en los momentos que más nos costaron, que no fueron muchos. Insisto en el que el Lugo hizo muchas cosas bien ante un gran rival".

Fran Justo también tuvo palabras sobre Álex Pérez y su regreso a la competición. "No era un partido sencillo y volver así después de tanto tiempo, pero nos ayudó muy bien en el plan de partido, como también hicieron el resto de sus compañeros", señaló.

Finalmente, Fran Justo valoró los minutos finales del partido, dejando claro que el arbitraje no tuvo influencia sobre el resultado, como pudo ocurrir. "En los últimos 20 minutos quizá echamos un poco de menos más continuidad en el juego, pero no creo que el árbitro haya influido en el resultado y sobre la acción de Loureiro ya en el banquillo me comentaron que se iba a rectificar al ver la jugada. El equipo lo intentó e incluso tuvimos la acción de Manu al final con una gran parada del meta rival", finalizó.

Imanol Idiákez: "El equipo salió mejor en la segunda parte"

El entrenador del Leganés, Imanol Idiákez, estaba feliz por los tres puntos en un duelo exigente. "Creo que el equipo estuvo bien, que salió mejor en la segunda parte, donde conseguimos darle más ritmo y jugar más rápido porque ellos se estaban cerrando. Además, la afición estuvo con nosotros y en esa racha tan positiva ayuda mucho a que el equipo tenga confianza en lo que está haciendo", comentó.

Idiákez valoró todo lo realizado por sus jugadores en medio de esta trayectoria tan positiva. "Se vio en este partido y también en los últimos encuentros, con un equipo que ha cambiado después de tocar fondo hace algunos meses y ahora todo está muy bien, pero hay que seguir y trabajar sin frenos no relajación. Era un encuentro ante un rival complicado, que te exige y la verdad es que mis jugadores supieron aguantar bien y evitar que ellos pudiesen crearnos problemas", concluyó.