El Breogán se enfrenta a la fortaleza más inexpugnable

La historia del Breogán obliga a marcar el encuentro de esta noche (20.30 horas) en el Palau Blaugrana como un auténtico reto para el equipo lucense. La cancha azulgrana aún este domingo es la única, entre los habituales de la ACB, que los breoganistas no han podido asaltar en ninguna de sus visitas -con la de este domingo serán veintiuna-. Es cierto que siempre ha habido una considerable diferencia de potencial entre el Barça y el Breogán pero de la misma forma que la ha habido con el Real Madrid, o en las últimas décadas con el Baskonia o con el Unicaja, y en todas ellas se ha logrado la victoria.

Este domingo será una nueva oportunidad para que el Breogán marque otra equis entre sus objetivos cumplidos a lo largo de su trayectoria, aunque lo más importante en caso de un resultado positivo sería la trascendencia clasificatoria y el empujón que implicaría a sus esperanzas de permanencia en la Liga Endesa. Ya se sabe, en el deporte profesional manda el día a día por muy brillante que haya sido el pasado.

La realidad, en cualquier caso, marca muy pocas opciones para que todo eso se haga posible. El Cafés Candelas Breogán afronta este reto en un buen momento de juego y de resultados. Cuatro triunfos consecutivos le han impulsado en la tabla y, por cierto, le colocan a una victoria de igualar sus mejores rachas en la ACB, que datan de las temporadas 1990-91 y 2003-04. Pero el buen hacer de los jugadores de Natxo Lezkano no parece que sea suficiente para hacer frente a un equipo con una incuestionable mayor calidad y que, además, en lo que va de temporada no ha dado muestras de relajación ante ningún rival ni circunstancia.

Y es que el Barça Lassa es el único equipo de la Liga Endesa que permanece invicto como local. En una temporada en la que su primer objetivo es evitar el fracaso de la anterior, el técnico, Svetislav Pesic, ha evitado hasta ahora que su equipo haya bajado las revoluciones. Podrán estar más o menos acertados pero siempre juegan a un alto nivel de intensidad.

Esa intensidad constante deriva en una gran regularidad -el Barça es líder con dos triunfos de ventaja sobre Baskonia y Real Madrid- y esa es la receta de Pesic para compensar, y por lo tanto competir, con su principal rival, el Real Madrid, que le supera en calidad y talento.

doble jornada. Por lo tanto, que el Cafés Candelas Breogán no espere un rival adormecido, cansado o relajado después de los dos encuentros de Euroliga que ha disputado durante esta semana -el último el pasado viernes ante el Panathinaikos-. Ya lo ha demostrado. En Valencia (85-86), San Sebastián (71-104) y frente al Real Madrid (86-69) ganó esta temporada después de una doble jornada de Euroliga.

El Barça luce su profundidad de banquillo para mantener durante los cuarenta minutos un alto nivel de juego. Una defensa -tercer equipo que menos puntos encaja- dura y que utiliza el gran físico para mantener a distancia a los rivales. En ataque el equilibrio es notorio. De hecho, apenas hay diferencias entre sus cuatro mejores anotadores, dos de ellos son pívots -Singleton con 10,1 puntos de media y Ante Tomic con 9,9- y otros dos exteriores como el base Thomas Heurtel (10,4 puntos de media) y Kyle Kuric (10,1). Buscan las transiciones como primer recurso para anotar pero si esto no es posible no tienen inconveniente en buscar en estático la mejor opción. Pocas pérdidas y pocos lanzamientos no liberados son dos de sus características y lo que hace que en estos momentos el Barcelona presente el mejor porcentaje en los lanzamientos de tres de toda la competición (40,9%), aunque es el sexto equipo de la Liga que menos utiliza estos tiros.

EL REBOTE, CAPITAL. La solidez de juego azulgrana tiene otro apoyo: el rebote. Es el tercer mejor equipo en este apartado aunque este domingo se encontrará con uno de los dos equipos que le superan. La lucha bajo los tableros, por tanto, se presenta dura y desde la óptica del Breogán especialmente interesante. Se ha hablado mucho desde la marcha de Jordan, de lo que influiría en el juego del Breogán y, sobre todo, en un aspecto tan determinante como el rebote. este domingo y ante el Barça será el mejor momento para calibrar esos efectos y si los celestes tienen recursos para compensar la marcha del jamaicano.

El Cafés Candelas Breogán afronta el encuentro con la posible baja de Lucio Redivo, y con Christian Díaz sin estar en sus mejores condiciones físicas después de una semana en la que apenas ha podido ejercitarse con sus compañeros a causa de un proceso gripal. Sin embargo, el de este domingo puede ser un encuentro propicio para que Millsap y Dragocevic apuren su trabajo de compenetración con sus compañeros.

Un factor favorable para los jugadores de Lezkano es que el encuentro no tienen prácticamente nada que perder. Es un partido para disfrutar, para afrontar sin ningún tipo de presión aunque, y más en su buen momento de juego, sin perder de vista el mínimo síntoma de debilidad que ofrezca el rival. Por si acaso.