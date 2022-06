Una experiencia que va más allá del fútbol, que permite ver cómo el deporte puede aportar algo más que entretenimiento y forma física, que permite que niños y familias sin acceso a grandes recursos puedan disponer de oportunidades para disfrutar de su actividad lúdica favorita. José Durán, el exentrenador del Lugo y el Polvorín vio de primera mano el funcionamiento de las escuelas que patrocina la Fundación Real Madrid en áreas más desfavorecidas.

Durán trabaja para la consultora Ernst&Young, que, a su vez, lo hace para la fundación del club presidido por Florentino Pérez para evaluar el trabajo que se realiza en las instalaciones apoyadas por el conjunto madrileño en distintos países.

El entrenador lucense viajó Guimaraes a una de las 350 escuelas que la Fundación Real Madrid tiene en los distintos continentes donde pudo observar cómo funcionaba la iniciativa.

"Me llamó un agente de fútbol y me preguntó si no me importaba que me llamara una empresa consultora, Ernst&Young, para proponerme trabajar con ellos. Ellos les llevan a la Fundación Real Madrid toda la parte de auditoría de todas las escuelas que tiene el club en el mundo. Hacen varios viajes al año para ver el funcionamiento de las escuelas y para ayudar en lo que puedan. En algunas de estas la Fundación les pidió que llevaran a un técnico para revisar y ver cómo se estaba llevando a cabo la metodología que imparte el Real Madrid en las escuelas. Eso es lo que hice en Guimaraes", asegura José Durán.

"Recogí información, hablé con los técnicos y los asesoré en lo que pude y en lo que necesitaban. Luego elaboré un informe de cómo están trabajando y sobre posibles mejores a llevar a cabo", reveló sobre su trabajo allí.

El lucense observó en primera persona el trabajo que se realiza en la escuela de la localidad portuguesa. "Me pareció una gran experiencia, porque, al final, es un tema social. Todo lo que hace la Fundación Real Madrid con este tema es obra social. Ví la labor que hacen este tipo de asociaciones. Es un buen ejemplo de ayuda para tratar de resolver las necesidades que se puedan tener dentro de la sociedad, tanto niños como familias que no se pueden permitir ciertas cosas por el tema económico", indicó.

"Portugal y Guimaraes tienen una buena calidad de vida, pero en otros países en vías de desarrollo hay niños que pueden tener dificultades para comer, si no están en sitios como este estarían en la calle… Es una locura lo que se consigue con instituciones como esta. La experiencia me dejó muy impresionado", añadió.

"Tiene una parte social, pero también deportiva. La Fundación Real Madrid da soporte a escuelas locales que se ponen en contacto con ella. Le da apoyo y patrocinio. Tener la marca Real Madrid cerca supone tener ayudas locales, estatales y facilita también mucho su visibilidad. En algunos casos el propio Real Madrid ayuda con aportaciones económicas o de material. También aporta su metodología, imparte cursos de capacitación a los técnicos para que tengan una buena formación en la parte deportiva".

Giro laboral. El trabajo realizado en la escuela fue "muy distinto" al que llevó a cabo hasta el momento como técnico de fútbol. "Yo antes estaba metido en el rendimiento de equipos puro y duro. También en formación, pero sobre todo yo lo que hacía era formación para el rendimiento y la competición. Esto tiene varias categorías, menores de diez, de 10 a 13 y de 14 a 17, pero aquí la competición no aparece por ningún lado. Esto es deporte y actividad física, pero todo muy encaminado a ayudar al niño o al adolescente para que haga deporte, que tenga gente cerca… Hay niños que comen en las escuelas, se les ayuda, como en Guimaraes, al estudio, a que aprendan idiomas...".

Mientras no encuentra acomodo en algún equipo de fútbol, porque su verdadero deseo es volver a los banquillos, José Durán espera poder repetir la experiencia, como parte de Ernst&Young, en alguna otra escuela del mundo que dependa de la Fundación del Real Madrid. "Ahora mismo yo tengo la posibilidad de poder volver y si me surge la posibilidad de poder volver a esa experiencia pues lo haré. La Fundación Real Madrid tiene 350 escuelas en todo el mundo", asevera el entrenador lucense.

Experiencia fallida en el Rupel Boom de la Tercera belga

José Durán vivió una corta e intensa en el fútbol belga, donde entrenó al Rupel Boom de la tercera categoría del país y que acabó dejando por las dificultades para entrenar en el día a día.



"El día a día allí era muy complicado en la parte deportiva. La gente que me llevó allí me puso todos los medios a mi alcance y estaba encantado, pero el problema era el club. Esta gente quería profesionalizarlo pero era imposible porque había una serie de contratos firmados con una parte de la plantilla que impedían hacer lo que a mí me pedían que hiciera", declara Durán.



"Había un buen grupo de jugadores, con gente que había jugado en la Primera División belga, gente joven y veterana con buenas condiciones, pero pasaban las semanas y veías que no podía ser y decidí volverme porque las últimas semanas tenía muchas trabas para entrenar".

Regreso a casa

Durán pidió salir del club para regresar a casa. "Veías que no se respiraba un buen ambiente de trabajo y ahí fue cuando le pedí a la directiva que me quería volver. No puedo estar tan lejos de mi casa entrenando tres días, jugar el partido y estar otros tres días parado. No tenía sentido".