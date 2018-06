Forjados sobre la tierra africana

LUGO. Pies descalzos sobre la tierra húmeda. Una pelota de caucho entre decenas de niños que ocupan un campo tan colectivo que no tiene dueño. El fútbol como una mera distracción, sin una competición fija que permita establecer un orden dentro del caos. Crecer como jugador en África supone un reto mayúsculo. Sin ligas de base formales, con clubes de barrio como germen y las academias privadas como desarrollo, los niños africanos deben saltar una barrera tras otra, con la fortuna como mascarón de proa, para acabar siendo profesionales.

Así vivieron su infancia los jugadores del Lugo Serge Leuko y Ramón Azeez. Sin una Liga a la que aferrarse y en la que mostrar toda su calidad, fueron la Fundación Samuel Eto"o camerunesa y la Academia Profuturo de Nigeria las que les permitieron formarse en un continente donde apenas hay competiciones de base.

Los dos empezaron desde la nada, en un terreno yermo, con una pelota común y porterías hechas con lo primero que servía.

«Como todos los niños empecé en la calle. Desde bien pequeño nos juntábamos con los amigos en el barrio. Poníamos dos piedras o ropa para hacer porterías pequeñas y jugábamos con la pelota. El primer regalo de mi padre fue un balón de caucho y tenía cuatro años», relata Leuko sobre sus inicios en su Duala natal.

«Cuando era pequeño, casi todos jugábamos sobre la tierra, sin zapatillas», añade Azeez, quien se crió en Abuya, Nigeria.

Tanto Leuko como Azeez comenzaron jugando en equipos de barrio, sin un programa de entrenamientos definido, ni una Liga en la que poder competir.

«Antes de la Fundación Samuel Eto"o estaba en el equipo de mi barrio. Pero no era nada serio. Nos juntaba un preparador al que le gustaba entrenar a los niños, no teníamos la obligación de ir ningún día, solo los fines de semana el viernes o el sábado para ir a jugar el domingo. La Fundación fue el paso ya formal e importante», asegura Leuko sobre la estructura de base en Duala, Camerún.

«En Duala la Liga de fútbol base era para que los más pequeños pudieran jugar los fines de semana, pero no eran oficiales. Dos equipos que se conocían planeaban un partido y el siguiente fin de semana lo hacías con otro equipo... Se iba haciendo así y muchos días repetías contra los mismos. Se hacía para enfrentarte a la gente de tu edad», añade el lateral.

«Jugábamos competiciones que son entre los barrios. Yo era el más pequeño de mi calle y me llevaban para jugar con los mayores. En esta competición vino un chico, no sé de dónde, a nuestra casa, habló con mi hermano y me dijo que tenía que ir a una academia a jugar al fútbol», afirmó Ramón Azeez sobre sus primeros partidos en Nigeria.

«En mi casa mi madre me decía que no podía jugar, que tenía que ir al colegio y centrarme en los estudios. Yo le dije que sí, pero llegó un momento en el que le metí en la cabeza que quería jugar al fútbol», insistió.

Pero su desarrollo como jugadores fue con las academias privadas. La Fundación Samuel Eto"o se fijó en Leuko y la Academia Profuturo en Azeez. En los dos centros encontraron unas pautas que seguir, un espacio seguro en el que entrenar y el desarrollo adecuado para sus cualidades antes de dar el salto a Europa.

La Fundación empezó haciendo un torneo de vacaciones en Camerún, Festifoot se llamaba. Eran equipos de barrio que juntaban entrenadores que se conocían y hacían el torneo. Hacían primero una fase de grupos y los que llegaban luego a la final tenían más opciones de entrar en la Fundación. Fue así como entré yo. A partir de ahí, unas navidades después del torneo me comunicaron que tenía que entrenar con ellos porque tenían un viaje previsto a Tenerife», narra Leuko.

«Había mucha diferencia entre mi equipo de barrio y la Fundación Samuel Eto'o. Allí tenías la obligación de ir cuatro o cinco días seguidos, tenías la obligación de ir al colegio, te daban material y un dinero para tu familia. Tenías las botas, la ropa, todos los medios para entrenar... A partir de ahí era todo más serio».

También ofreció más seriedad la Academia Profuturo a Ramón Azeez. «Allí empezó todo. Cuando me cogieron en la academia tenía 17 años, hasta ese momento solo había jugado en la calle con la gente de mi barrio. En mi primer día de entrenamiento, la gente tenía zapatillas y botas y yo entrenaba descalzo. Me acuerdo que un chico me pisó y me hizo sangrar. Yo dije que no podía más, porque todos estaban calzados y yo no. El hombre al que me quejé al día siguiente me compró unas zapatillas para poder entrenarme», indica el nigeriano.

«La academia me quedaba lejos. Es como si una persona que vive en Lugo tiene que ir a A Coruña a entrenar. Tenía que ir allí, volver, coger un autobús, volver después de entrenarme... Hizo falta mucho sacrificio».

«La academia tiene buenas instalaciones. Tiene un montón de campos, son de hierba artificial, pero buenos campos. Hay muchos niños entrenando allí y hay que tener mucha suerte para llegar».

El primer paso es destacar en las academias, competir con ellas en torneos internacionales y atraer a ojeadores. En el caso de Leuko fue en un torneo en Benidorm, el Costa Blanca Cup, con la Fundación Samuel Eto"o. Llamó la atención del representante Javier Cordón que se lo llevó al Mallorca. De ahí, y tras una serie de aventuras por diversos clubes baleares, acabó en el Valencia, de donde pasó al Lugo.

En el caso de Ramón Azeez fue a través de la selección nigeriana sub 17. «Cuando terminamos el Mundial sub 17, el Manchester City llamó a la Federación de mi país para llevarme a Inglaterra. Llegué a entrenar con su filial, pero había un problema con los papeles. Yo quería empezar a jugar y cuando el Almería llamó a mi tío, cogí el visado y me fui allí», reveló Azeez.

«La gente en Camerún cuenta con el fútbol para compensar lo que no tiene»

Una tarde entera de fútbol por tres euros para que decenas de miles de personas tengan este deporte como una vía de escape de su vida cotidiana. Este juego es el principal centro de ocio para la población de Camerún, que vive con una pasión única cada encuentro que se disputa en el país.

«La gente allí vive mucho el fútbol y es muy apasionada. Con todos los problemas que hay en África, o al menos allí en Camerún, con la mala gestión del gobierno o la corrupción, la gente tiene el fútbol para disfrutar y compensar lo que no tiene... Así puede llevar a los niños, a la familia y ver unos partidos de Primera División», asegura Leuko, quien defiende que la Primera División camerunesa «es una liga competitiva».

«Yo iba con mis hermanos y mi padre a ver partidos y veía que había muchos jugadores muy buenos, gente que ahora está jugando en Europa y yo los ví jugar allí».

«Lo bueno de ahí es que no cada equipo tiene su estadio. En una ciudad hay un estadio y cada fin de semana se juegan varios partidos. Así, el que compra las entradas lo hace para ver los partidos que se juegan allí. Si compras una entrada de 1.500 francos, que son tres euros, estás tres horas en el campo. Por eso va mucha gente». La Champions africana también cuenta con un gran nivel, según relata Leuko.

«La Champions es una competición muy importante en África. Es una competición muy difícil porque hay jugadores de mucho nivel en el continente. Hay equipos que tienen jugadores de muy alto nivel, que pagan bien y hay gente que puede vivir de ello».

«Es una competición muy seguida. Yo he visto partidos en directo de la Champions africana. Ví un partido entre el Union de Douala contra el Tout Puissant Mazembe del Congo. El campo estaba lleno a reventar, lo transmitían por televisión y las calles se llenaron de gente tras la victoria».

