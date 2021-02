La Vuelta de las catedrales se presentó este jueves en el Forum de la Evolución de Burgos con un recorrido que ofrece en sus 21 etapas ocho finales en alto, 2 contrarrelojes individuales, para abrir y cerrar la ronda, y las novedades principales de los finales en alto en el Pico Villuercas, en Extremadura, y el Alto del Gamoniteiro, en Asturias.

La 76 edición de la ronda se lanzará de Burgos con una contrarreloj de 8 kms para conmemorar el VIII Centenario de su catedral Patrimonio de la Humanidad, y no terminará en Madrid, sino en Santiago de Compostela, que celebra su Año Xacobeo, y con otra crono que puede ser decisiva de 33 kms.

Lugo también será protagonista en la antepenúltima etapa, que parte de la localidad asturiana de Tapia de Casariego y pasa por Vegadeo, desde donde enfila los altos de Sela d'Entorcisa, Garganta y Barbeitos para llegar hasta A Fonsagrada y dirigirse, vía Castroverde, hasta Lugo. Desde la capital, el pelotón pedaleará hasta Sarria para llegar a la meta de Monforte.

Entre los monumentos 21 jornadas que sumarán un total de 3.336 kilómetros, donde la montaña, los finales con alicientes próximos a meta y los puertos inéditos seguirán marcando la filosofía de la Vuelta, en busca de la innovación y el espectáculo deportivo hasta el último kilómetro.

🔥 Etapa 19 | Stage 19 🔥



🚩 Tapia > Monforte de Lemos 🏁

🚴 187,8 km



🇪🇦 Quizás una de las oportunidades más claras de fuga de toda La Vuelta

🇬🇧 This may be one of the edition’s clearest opportunities for a breakaway#LaVuelta21 pic.twitter.com/ZfQd3DYHJX — La Vuelta (@lavuelta) February 11, 2021

La organización ha decidido volver a Extremadura para poner el final de la decimocuarta etapas en el Pico de Villuercas, y presentará en sociedad el Alto del Gamoniteiro, en Asturias, a tres días del final. Dos hallazgos con marchamo de convertirse en nuevos referentes de la Vuelta.

La Vuelta 2021 guarda sus típicos alicientes con llegadas en cuesta que aportarán sal y pimienta al día a día. El Picón Blanco, la Montaña de Cullera ó el Balcón de Alicante despertarán el interés en el primer tercio de la carrera, que también incluye el regreso al Alto de Velefique, en Almería, la mítica cima de los Lagos de Covadonga y el terrible muro de Valdepeñas de Jaén.

El trayecto de la Vuelta rodeará la casi totalidad de la península. Nacerá en Castilla-León, atravesará Castilla La Mancha, la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Extremadura, Cantabria, Asturias y Galicia.

La 76 edición centrará la máxima emoción en la última semana con la montaña asturiana y la crono compostelana, y vivirá jornadas clave en la sierra de Ávila con una jornada que finalizará en El Barraco, tierra de ciclistas, como Carlos Sastre y José María Jiménez, entre otros.

EL PICÓN BLANCO ESPERA EL TERCER DÍA. Al tercer día empieza la fiesta. Tras conocer al primer maillot rojo en la Ciudad del Cid y tras el primer esprint, el Picón Blanco será el primer examen con meta en alto. Una cuesta de 9 kms con rampas de hasta el 19 por ciento desvelará algún secreto. Allí se han coronado figuras como Landa, "Supermán" López ó Iván Sosa en la Vuelta a Burgos.

Después de dos jornadas de transición donde el viento puede dar algún disgusto, sobre todo camino de Albacete, la primera semana se cierra con dos metas inéditas: el Alto Montaña de Cullera, con un ascenso final de 1,5 kilómetros, y el Balcón de Alicante, en la primera etapa de auténtica montaña, con 6 puertos, 2 de primera.

VELEFIQUE Y EL PICO VILLUERCAS EN LA SEGUNDA SEMANA. Antes de la primera jornada de descanso, la novena etapa tendrá como plato fuerte el ascenso a Velefique (Almería), día para sufrir, con un desnivel acumulado de 4.500 metros y tres puertos escalonados en la segunda mitad antes de la subida final de 13 kms.

Tras el reposo, las etapas por Andalucía se citan con la rampa del 21 por ciento de Valdepeñas de Jaén, después con la concesión a los velocistas en Córdoba y Villanueva de la Serena, ya en tierras extremeñas.

La decimocuarta etapa puede aclarar quienes son los candidatos de la general. La etapa entre Don Benito al Pico de Villuercas pasará a la historia por albergar la primera etapa en alto en Extremadura. Desde la localidad de Guadalupe hasta la cima hay 15 kms con tramos del 10 por ciento de desnivel.

Antes de la semana decisiva la Vuelta hará un guiño a El Barraco, en Ávila, pueblo de escuela ciclista y cuna de campeones, como Carlos Sastre y el malogrado José María Jiménez. Una jornada de montaña, larga, de 193 kilómetros y 4 puertos, entre ellos el de Mijares (1a) y San Juan de Navas con la cima a 5 kms de meta.

🔥 Etapa 20 | Stage 20 🔥



🚩 Sanxenxo > Mos. Castro de Herville 🏁

🚴 173,6 km



🇪🇦 Subidas y bajadas constantes y cinco puertos cortos pero duros

🇬🇧 Constant climbs and descents and five short but tough mountain passes#LaVuelta21 pic.twitter.com/qS5zjBgzMX — La Vuelta (@lavuelta) February 11, 2021

EL RELOJ DE SANTIAGO, JUEZ DE LA VUELTA. La Vuelta descansará por segunda vez para dar el salto desde Ávila a Cantabria. Tras el último esprint en Santa Cruz de Bezana, la decimoséptima etapa escalará a Los Lagos de Covadonga, con aperitivo en el inédito Collada Llamena.

La jornada reina será la decimoctava entre Salas y el nuevo Altu D'El Gamoniteiru, la joya de la 76 edición, elegido como cima Alberto Fernández. Un puerto de 15 kms que no baja del 10 por ciento de promedio. Por si fuera poco, le precederán las subidas a San Lorenzo (1a), La Cobertoria (1a) y El Cordal (2a). Será la última oportunidad para los escaladores.

🔥 Etapa 21 | Stage 21 🔥



🚩 Padrón > Santiago de Compostela 🏁

🚴 33,7 km



🇪🇦 Recorrido, sinuoso y técnico. Puede ser determinante en el devenir final de la carrera

🇬🇧 Winding and technical, it may well be the race’s final showdown#LaVuelta21 pic.twitter.com/MSXPW5VF0H — La Vuelta (@lavuelta) February 11, 2021

De Asturias a Galicia, restarán tres etapas no exentas de interés. La primera en Monforte de Lemos con media montaña exigente, la segunda entre Sanxenxo y Mos, que será con 5 cotas una especie de pequeña Lieja y el final con la cronometrada entre Padrón y Santiago. Serán 33,7 kilómetros, posiblemente decisivos.