Albés aboga por centrarse en el duelo con el Cartagena y no en el resto de partidos

El entrenador del Lugo, Rubén Albés, destacó el buen momento de confianza que tiene el equipo antes de afrontar el decisivo partido por la salvación de este lunes (21.00 horas) ante el Cartagena en el Ángel Carro.

"El equipo está fuerte, en crecimiento, recuperando sensaciones... Estamos en evolución mejorada en lo que venimos haciendo. Estamos deseando todos que llegue el partido y volver a reencontrarnos con la gente y volver a mostrar esa versión mejorada. Tenemos el foco en nosotros y en este partido sin irnos más allá", aseguró Albés.

El preparador vigués incidió en que toda la atención debe estar en su juego y no prestar atención a otros marcadores que se den en la jornada unificada. "Tenemos que tener el foco en nosotros mismos, en el rival, en lo que tiene que ver con nuestro partido, en el apoyo de la afición y cuando acabe la jornada a las once de la noche, ojalá podamos tener tres puntos y ya valorar y jugar con lo que necesitaremos y con lo que hay que hacer en la última jornada. Lo que hay que hacer es cumplir con nuestro trabajo, ganar los tres puntos y a partir de ahí valorar otros resultados sobre los que no podemos influir", opinó.

El técnico advirtió de que el Lugo genera más en ataque y que buscará «minimizar» las virtudes del Cartagena. "En fase ofensiva tuvimos el volumen más alto de lo que llevamos de partidos y generamos muchas situaciones previas al último pase. Defensivamente, estamos incidiendo en no permitir correr al rival, porque nos costó dos goles en los últimos tres partidos. Esto lo debemos dominar, porque en esta categoría atacar el desorden es uno de los elementos que más éxito dan a los equipos".

"El ánimo de la gente nos dio un punto más para ganar el partido del Mirandés"

"El Cartagena es un equipo que tiene una capacidad de juego interior muy buena, que se junta muy bien en campo rival. Estamos estableciendo un plan para intentar minimizar todo el tipo de acciones positivas que hace el rival y seguir creciendo desde lo nuestro para adaptarnos a lo que necesitemos en cada partido", añadió Albés.

Sobre el momento del club cartagenero, que no se juega nada en el Ángel Carro al tener la permanencia ya asegurada, Albés indicó que: "Hay varias maneras de enterder esa salvación. Una liberación que les permita jugar más sueltos, también puede ser una pequeña relajación, puede ser que unos futbolistas lo tomen como una relajación y otros como una liberación para hacer más cosas... Pero lo realmente importante es cómo nos tomemos nosotros los cosas, que se juegue el partido como nosotros queremos y que despleguemos el juego que tenemos como equipo".

Sobre la afición del Lugo, Albés afirmó que: "El ánimo de la gente nos dio un punto más para ganar el partido del Mirandés. Ojalá la gente venga y no nos conformemos con lo que nos aportó ese día, sino que nos dé más y nosotros también le demos más al público. Volver a conectar con ellos y volver a generar nos tiene que hacer ganar este partido en casa. Gente, más nosotros, más todos juntos nos permitirá crear otra noche bonita y poder llevarnos los tres puntos".

"La permanencia es importante para la ciudad de Lugo"

El técnico rojiblanco se refirió a la importancia del Lugo para la economía de la ciudad tras un reportaje publicado en este diario y aseguró que: "Nosotros como club de fútbol entrenadores y futbolistas somos unos privilegiados en la situación que podamos vivir y creo que debemos poner de nuestra parte en el sentido de agarrar al Lugo a la Segunda División, porque eso va a ser positivo para la ciudad y para su economía".

"Tener a un equipo en la categoría de plata es positivo para la gente porque le regalamos felicidad en momentos difíciles. La vida son emociones y el otro día la gente se fue feliz de ver ganar a su equipo. Quiero que la gente sepa que somos conscientes de nuestra responsabilidad y creo que eso se vio en el campo. Ojalá entre todos tengamos una pequeña alegría en una situación difícil", añadió.

Posibles bajas

Sobre el estado físico de jugadores lesionados como son los casos de Iriome, Pita, Canella o Carrillo, Albés dijo que: "Está difícil. No estamos teniendo mucha suerte en este tramo. Las lesiones que hubo previamente las arrastramos y es difícil que alguno de esos futbolistas pueda llegar al fin de semana".