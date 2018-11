Ricardo Uriz: "Sin físico no puedes jugar al máximo nivel"

Conoce muy bien todo lo que se mueve en el mundo del baloncesto. A sus 38 años, Ricardo Uriz está preparado para disfrutar de una nueva experiencia en la Liga Endesa de la mano del Cafés Candelas Breogán. Un problema físico en una rodilla la ha impedido empezar la temporada y condicionó su preparación, pero ya pudo estrenarse el pasado fin de semana frente al Unicaja en Málaga y ahora se medirá al Zaragoza, uno de sus exequipos. Y es que Ricardo Uriz conoce muchas, muchas plazas del baloncesto nacional.

¿Cómo ve la temporada del equipo hasta el momento?

Creo que, en líneas generales, está siendo una temporada positiva porque estamos compitiendo contra todos los equipos y hay que tener en cuenta que la situación médica del equipo no fue la adecuada ni la idónea, ya desde la pretemporada, para que el grupo jugase al completo. Pese a la clasificación, hay que pensar que hay muchos equipos en la misma situación.

¿Cómo ve al Tecnyconta Zaragoza?

Es un equipo que está jugando bien, está una situación tranquila y ha ganado con muy buenas sensaciones y partidos complicados. Conociendo a su entrenador (Porfirio Fisac) va a ser un encuentro difícil, pero jugamos en casa y tendremos a nuestra gente detrás, con lo que tenemos que preparar el encuentro de la mejor manera posible e intentar sacar una victoria que nos daría mucho aire.

¿Cómo recuerda su etapa como jugador del Zaragoza?

Fue el primer año desde que se volvió a crear el club, ya pasó mucho tiempo pero recuerdo a una afición realmente entregada al equipo, teníamos unos 10.000 socios y había mucha expectación y ganas de baloncesto en Zaragoza. La recuerdo de una forma realmente positiva.

¿Cómo ve la Liga Endesa en este inicio liguero?, ¿le sorprenden tantas sorpresas?

La Liga Endesa es exigente y dura, y con equipos de Euroliga que tienen que afrontar compromisos muy complicados y arrastran lesiones, así no me extraña que equipos como el Andorra puedan ganar al Baskonia.

La afición es el gran pulmón del Cafés Candelas Breogán...

Tenemos claro que el objetivo es conla permanencia y creo que el aficionado lo sabe y nos está ayudando muchísimo en los partidos de casa. La afición es decisiva en los resultados y haría un llamamiento para que nos eche una mano en el encuentro ante el Zaragoza, aunque no tengo ninguna duda de que estarán ahí como siempre.

Ya han pasado unos meses después de la consecución del ascenso a la Liga Endesa y el título de la Copa Princesa

Fue una temporada histórica para el club y la ciudad, creo que el año pasado hicimos una grandísima temporada, empezamos muy bien, ganamos la Copa Princesa y fuimos los mejores en la fase regular, con lo que seguro que es una campaña que el aficionado recordará para siempre.

Acaba de jugar ante el Unicaja sus primeros minutos esta temporada tras unos problemas físicos en la rodilla, ¿cuáles fueron sus sensaciones?

Soy un jugador que no tuve prácticamente lesiones en toda mi carrera deportiva y para mí fue una sensación rara porque al final estás fuera de grupo, haces trabajo en la sombra y es complicado. Ahora estoy muy contento por volver, por encontrarme poco a poco mejor, no noto molestias y eso va a favorecer que mejore mi ritmo de juego y esté en las mejores condiciones para ayudar a los compañeros.

Hay esa sensación de que al jugador español no se le valora en su justa medida y no está bien representado, con poca participación en la Liga Endesa, ¿qué le parece?

El jugador español demostró y demuestra en las categorías inferiores que está siempre a un gran nivel, al final parece que se confía más en lo que hay fuera que lo que se tiene en casa. Eso no es positivo para el jugador español, ni para el futuro de la selección.

En los últimos años sí han llegado los equipos de LEB Oro a ascender a la Liga Endesa, algo realmente relevante...

Creo que se demostró que da un aire fresco a la Liga Endesa, con lo que ocurre con ciudades y clubes como el Burgos o el Breogán, que llevan muchos años luchando por ascender y ahora son dos aficiones muy entregadas a la causa y creo que la Liga gana también a nivel deportivo. Los club invierten más y también se ve cómo se ha hecho más competitiva la LEB Oro, podemos decir que ganamos todos.

Lleva una trayectoria muy amplia en el baloncesto nacional, ¿pero cómo fueron sus inicios en este deporte?

Mi padre era entrenador de baloncesto y fue jugador también y mi madre fue jugadora, así que en mi casa el baloncesto siempre fue un tema de conversación y gracias a mis padres empecé en este deporte.

Ha jugado en muchos equipos a lo largo de su carrera deportiva, podría decirse que estuvo muchas veces con la maleta de un sitio para otro. ¿Se hace muy complicado convivir con ello?

Es la vida del deportista, lleva implícito cambiar de aires, de ciudad, de equipo; cuando estás solo no es tan costoso pero cuando empiezas a tener familia cada año es más complicado y costoso, los hijos tienen que ir cambiando de colegio y amistades, no es sencillo. Tengo la suerte de que mi familia va donde yo voy y le estoy muy agradecido porque es una parte fundamental de que siga jugando al baloncesto.

Tiene tres hijos y siempre ha transmitido una imagen familiar. ¿Alguno de sus hijos ha comenzado ya a practicar deporte?

El mayor ya desde el año pasado está compitiendo y jugando al baloncesto que es lo que le gusta a él. Es importante que hagan deporte y que jueguen a lo que quieran, pero que hagan deporte.

Con tantas temporadas en la élite del baloncesto nacional habrá vivido un buen número de experiencias...

Hubo cosas muy buenas y otras no tan buenas y creo que de todas ellas se aprende. En mi caso viví más cosas buenas afortunadamente y, por ejemplo, conocí a mi mujer y formé una familia gracias al baloncesto. Luego también están las amistades que te quedan, las experiencias que vives y mi idea es que cuando me retire seguir vinculado al baloncesto y por eso es bueno conocer a mucha gente y veinte años de carrera ayudan a que tengas un máster en esto del baloncesto.

Cualquier deporte y competición está abierto a una transformación, ¿cómo y en que ha cambiado la Liga Endesa desde su primera experiencia a lo que está viviendo ahora mismo?

Tengo una frase que puede explicar muy bien ese cambio y es esa que dice "tu antes no podías jugar en la ACB sin talento y ahora no puedes jugar sin físico". Esa es la diferencia. Cada vez es gente más física, si tienes talento pero no tienes físico no puedes jugar al máximo nivel.

Con 38 años imagino que también se ha planteado en algún momento cómo y cuando puede llegar esa retirada del deporte profesional.

Tomo una decisión año a año, al final de cada temporada y no me planteo nada hasta acabar y ver en que situación estamos, si me encuentro bien física y mentalmente.

Muy personal: Cinco ascensos, una copa y un partido con anécdota

Jugadores que marcaron su trayectoria deportiva.

Recuerdo cuando que empecé en Vitoria había un jugador que marcó mucho y me enseñó muchas cosas y fue Elmer Bennet. Jugaba en mi posición y de él aprendí muchísimo, siempre le estaré agradecido. También hay dos compañeros como Albert Miralles y David Doblas con los que coindicí varias temporadas, son grandes compañeros y siempre tendré esa ilusión de volver a estar con ellos porque vivimos muchas cosas juntos.



En su currículum se reflejan hasta cinco ascensos a la ACB.

Tuve la suerte de estar en grupos humanos muy buenos, algo que es fundamental para lograr los ascensos.



Un Cai Zaragoza-Tenerife (25-1- 2003) inolvidable. ¿Por qué?

Estaba de baja por lesión, sentado junto a Fran Murcia. Estábamos vestidos de calle, el equipo (Zaragoza) tenía pocos jugadores por tema de faltas y algún lesionado y nos quedamos cuatro jugadores en cancha. Oliete —el entrenador— vino hacia el banquillo miro para Fran Murcia y para mí y nos dijo: «Venga Ricardo sal al campo». Yo estaba con los vaqueros. «Lo único que tienes que hacer es que en ataque te quedas en las esquina y en defensa ya defendemos con cuatro». Me senté en la silla de cambios y el árbitro no me dejó entrar con la vestimenta que llevaba. El delegado fue al vestuario, me tuve que cambiar delante de las 10.000 personas y así salí a la pista, defendíamos con cuatro y atacamos con cinco.



¿Habrá regreso a su Navarra natal?

Sí me gustaría volver a casa y donde empezaste. claro que hace ilusión. Se acaba de inaugurar el Navarra Arena y un sueño podría ser estar en ese escenario con el equipo de tu tierra.



Jugar en los tres equipos vascos: una realidad para Ricardo Uriz.

Sí, pude los tres equipos en la ACB (Baskonia, Bilbao y Gipuzkoa). No sé si hay alguien más que lo haya conseguido pero es un dato anecdótico.



El título de la Copa del Rey del 1999 con el Baskonia.

No íbamos como favoritos. Recuerdo que fue en Valencia y la final la jugamos contra el Caja San Fernando y es aquella final en la que Bennet consigue hacer un mate en contraataque en la cara de Mike Smith. El entrenador era Sergio Scariolo y tenía compañeros en el equipo como Jorge Garbajosa, Bennet, Anthony Bonner que luego jugó en Lugo. Tenía 18 años y fue una gran experiencia para mi.



Pablo Laso, uno de sus entrenadores.

Creo que muchos entrenadores pasaron por el Real Madrid y no consiguieron los resultados que tiene Laso. Es un entrenador que tiene mucho mérito y consiguió cambiar una filosofía y un estilo de juego y todo el mundo tiene palabras de elogio hacia él.

Ricardo Uriz, como jugador de Lagun Aro Bilbao en 2004. EP

Ricardo Uriz, en su presentación con el Forum Valladolid, en 2001. EP