Olvidado ya el insuficiente pero válido punto sumado en el Carlos Belmonte ante el Albacete, colista de Segunda, el Lugo focaliza su atención en las dos finales que le restan para terminar la temporada con final feliz. Este miércoles, el equipo que dirige Rubén Albés durmió temporalmente fuera de los puestos de descenso por primera vez en las últimas cinco jornadas, lo que, sumado al triunfo logrado ante el Mirandés, con esos dos penaltis en los últimos minutos transformados por Manu Barreiro, abren un hilo de esperanza de cara a la visita del Cartagena, el próximo lunes, y el partido en Vallecas contra el Rayo, el último del curso, el domingo 30 de este mes. Los dos partidos comenzarán a las 21.00 horas.

El duelo ante el Cartagena es trascendental. Hasta hace cuatro jornadas, el equipo de Luis Carrión coqueteaba con los puestos de descenso —incluso fue penúltimo en el ecuador de la temporada— pero tres victorias consecutivas —ante Castellón, Espanyol y Almería— le han permitido sumar nueve puntos para colocarse con 48, siete más que los equipos que ocupan la zona que obliga a perder la categoría.

Sin embargo, los triunfos de este miércoles de rivales directos como el Alcorcón (2-0 ante el Sabadell), pero sobre todo el del Logroñés ante el Fuenlabrada —un 1-0 gracias a un gol de Andy a 15 minutos para el fin— complican la vida a los rojiblancos, que necesitan sumar de tres en tres en las dos últimas jornadas y acumular más puntos que Sabadell —golaverage perdido por el Lugo—, o los mismos que Castellón —golaverage ganado— y Logroñés —golaverage a favor—.

Un futuro incierto en el que el Lugo se encuentra en la difícil situación de no depender de sí mismo. El técnico gallego aseguró este martes que no encendería la televisión para ver los resultados de sus rivales, pero lo hará, porque su equipo no solo depende de su propia inspiración.

GANADOR MOTOLUGO. El ganador del premio Motolugo del partido frente al Albacete fue César Pérez Fernández.

