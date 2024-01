Pablo Cacharrón: "Si al final viene Ter Stegen a jugar la Copa le pediré la camiseta"

Pablo Cacharrón, después de formarse en el CD Lugo, buscó fortuna en Barakaldo, Tarazona y Pontevedra. En la actualidad, saborea el momento más trepidante de su vida deportiva. El guardameta lucense se ha incorporado esta temporada a la plantilla del Unionistas de Salamanca. Forma parte de un equipo que ha hecho historia en la Copa del Rey tras eliminar en la tanda de penaltis al Villareal en un duelo eterno. El premio está a la altura de la gesta: medirse al FC Barcelona en los octavos de final del torneo del KO. Con pasado en las categorías inferiores del CD Lugo, es fiel seguidor del club de su ciudad y pide al destino que algún día pueda hacerle regresar al equipo de su devoción.

¿Cómo le ha recibido el Unionistas en su primera campaña en el equipo salmantino?

Me han recibido muy bien. La verdad es que te das cuenta desde que firmas que el Unionistas es un club especial. Te tratan muy bien, es un club de la gente. Cuentan con cantidad de patrocinadores y voluntarios y desde el primer día te lo ponen todo muy fácil, por lo que la adaptación al equipo y a la ciudad ha sido muy rápida.



Cuenta con la competencia en la portería de Iván Martínez, que es el portero titular en la Copa del Rey, y usted lo hace en la liga en Primera RFEF. ¿Cómo es el trabajo diario con su compañero?

Estamos dos porteros de buen nivel y el míster, Daniel Poz, tiene que estrujarse la cabeza como sucede en el resto de la posiciones para decidirse por uno u otro.



Vamos a hablar ahora de la gran sorpresa de la Copa del Rey que ha protagonizado su equipo tras eliminar al Villareal en un encuentro que se alargó más de la cuenta por un inoportuno apagón en el campo del Unionistas. Usted no jugó el partido, pero ¿cómo se vive esta clase de finales dramáticos?

Creo que fue el partido más largo de la historia. Estuvo muy bien, lo disfrutamos mucho y compitiendo, que al final es como verdaderamente se disfruta esta clase de partidos. Da igual el rival, pero si no compites, no acabas de disfrutarlo, y así fue. Merecimos incluso ganar antes de llegar a la tanda de penaltis. No lo digo con soberbia, ni muchísimo menos, pero quien haya visto el partido pudo comprobar que nosotros fuimos mejores.



Con la eliminatoria recién finalizada ante el Villareal, el bombo del sorteo de Copa deparó otro rival ante el que cualquier club modesto desea enfrentarse: el FC Barcelona. ¿Cómo está el equipo y la ciudad ante el inminente partido de octavos de final?

Ahora nos ha tocado el Barça, que es uno de los grandes nombres del fútbol mundial y repito, tenemos que disfrutar pero compitiendo. Si no lo das todo en el campo no se disfruta igual. Pero tenemos claro que primero nos toca pensar en el próximo compromiso de liga y por el momento, no vamos a pensar en el Barcelona. Lo haremos a su debido tiempo.



¿Va a aprovechar la oportunidad única de medirse al Barcelona y le pedirá la camiseta a alguno de los futbolistas azulgranas?

Si Ter Stegen entra en la convocatoria, porque aún está lesionado, sería a quién le pediría la camiseta. Si no viene, veremos a qué jugador se la cambio, no lo sé todavía, la verdad.



El Unionistas recibió al Club Deportivo Lugo el pasado 5 de noviembre en el estadio municipal Reina Sofía (1-1). Usted partió de salida en el once titular y se enfrentó por primer vez al equipo donde se formó. ¿Tuvo muchas emociones encontradas en este partido?

Fue la primera ocasión en la que me enfrentaba al CD Lugo en un partido. Fue un encuentro muy bonito. Tuve la fortuna de estar como titular, porque en los partidos de Primera RFEF el entrenador me ha dado su confianza, mientras que mi compañero Iván Martínez, jugó en Copa ante el Spórting de Gijón y el Villareal, y en la primera eliminatoria de Copa, ante el Gernika, jugué yo.



Vimos a un Unionistas valiente en Copa, pero ¿cómo juega su equipo en la competición liguera?

Somos muy competitivos. Sabemos lo que tenemos que hacer en cada situación de partido. Competimos muy bien de manera individual y eso se nota en el rendimiento colectivo. Hacemos mucho hincapié en la presión y el trabajo defensivo y en ataque tenemos desparpajo y calidad. Nos cuesta marcar goles, pero las ocasiones las tenemos.



El 9 de marzo, el Unionistas se fordesplaza a la ciudad de la muralla para medirse al CD Lugo en el Anxo Carro. ¿Cómo va a sentirse al jugar por primera como visitante en el estadio donde palpó el fútbol desde que era un recogepelotas?

Soy aficionado del Lugo, soy de Lugo y tengo marcada en rojo esa fecha en el calendario. Estuve toda la vida en el Club Deportivo Lugo, me crié y me formé allí así que el sentimiento que tengo es muy grande tanto hacia el propio club, como a la ciudad y sus habitantes. Ojalá disfrutemos todos y sea muy bonito.



Sé que vio la eliminatoria de la Copa del Rey que enfrentó al Club Deportivo Lugo con el Atlético de Madrid. ¿Qué significó para usted ver el Anxo Carro con un ambiente tan excepcional?

Por descontado que vi el partido. Siempre que puedo veo los encuentros del Lugo y el ambiente fue excepcional, ojalá la gente respondiera así todos los fines de semana porque en Lugo, aunque parezca que no, hay ambiente de fútbol. Ojalá que cada vez se vean más cosas para que el ambiente que se vivió ante el Atlético de Madrid se viva, si no igual, de la forma más parecida y así cada día más público se anime a bajar al estadio, que aunque haga frío a la ribera del Miño, merece la pena ir al verlo.

"Si recibiera una llamada del Lugo sería muy difícil decir que no"

Pablo Cacharrón se ganó un contrato el pasado verano con el Unionistas de Salamanca después de su paso por el Pontevedra, donde el guardameta lucense se erigió como uno de los hombres más destacados del club. En su mente siempre guarda una esperanza de retornar al Club Deportivo Lugo, el equipo que le ha visto crecer. Por el momento, cuenta con contrato en vigor hasta el 30 de junio de este año. Luego, el fútbol decidirá su futuro.



El CD Lugo siempre ha formado parte de su vida. ¿Sería su mayor ilusión regresar al equipo que le dio la primera oportunidad con el balón?

Son temas que no dependen única y exclusivamente de mí y no le doy muchas vueltas. Pero si recibiera la llamada del Lugo sería muy, muy difícil decir que no.



El Unionistas de Salamanca milita en el mismo grupo que el Lugo en Primera RFEF. ¿Le ha sorprendido el nivel de los participantes de esta categoría recién creada?

El equipo que mejor juega y que más claro lo tiene quizás sea el Celta B, porque lo ha demostrado y se ha visto sobre el campo de juego. A partir de ahí, la Ponferradina, a pesar de no hacer un juego muy vistoso, compite muy bien, defiende bastante bien y están muy juntos. La verdad es que si destacamos un aspecto de su juego sería la defensa del área, que es espectacular y van sacando los resultados, por eso creo que también puede estar ahí en la lucha por el ascenso. La Cultural Leonesa, que practica un fútbol bastante bonito, también es otro de los favoritos para acabar arriba.



¿Y qué le parece la temporada del Club Deportivo Lugo ahora que ya se ha enfrentado a ellos en liga?

El Club Deportivo Lugo me gustó mucho cuando jugamos contra ellos en nuestro campo, pero sí que es verdad que sigue un poco más irregular que sus rivales. Esperemos que ahora en la segunda vuelta consiga enganchar una racha de varios partidos ganados para estar ahí. Creo que al final sí que estará en las plazas de arriba. Pero insisto en que el equipo que más me ha gustado cuando jugué contra ellos y por lo que vas viendo de resúmenes y minutos de partidos es el Celta B; repito, creo que es el mejor conjunto del Grupo 1 de Primera RFEF.