74 - 83. Un mal arranque lastra al Breogán ante el Ucam Murcia

El Río Breogán no pudo este domingo con el Ucam Murcia, que dio un paso de gigante hacia la Copa del Rey después de reencontrarse con la victoria en Lugo (74-83).

Los visitantes fueron capaces de abrir una importante brecha en el primer cuarto y soportar la presión local en el tercero. El juego coral del Ucam Murcia, en el que seis jugadores anotaron en los primeros diez minutos, empequeñeció en el primer cuarto de hora al Breogán, sin respuesta a la agresividad de su rival y muy afectados por la baja de Diouf en el juego interior, letal en ataque con unos elevados porcentajes de acierto.

El equipo de Sito Alonso mandaba en la pintura, con Dustin Sleva y Moussa Diagne aprovechando la debilidad interior de los lucenses por la ausencia de Mouhamet Diouf. El Breogán era un juguete en las manos del UCAM Murcia, pese a que Justin Anderson mantenía el pulso anotador de los exteriores visitantes.

La ventaja del equipo rojo aumentó con el paso de los minutos y al finalizar el primer cuarto ya era de 15 puntos (16-31). Veljko Mrsic no encontraba solución al vendaval ofensivo del Ucam que siguió anotando con facilidad en el arranque del segundo (22-41), cuando el técnico croata pidió tiempo muerto.

Y a partir de ahí, el guión del choque cambió radicalmente. Jugando con Sergi Quintela y Conner Frankamp, el Breogán mejoró en ataque. A eso se unió que subió su intensidad defensiva. Con un parcial 12-1, el equipo lucense bajó de la barrera de los diez puntos (34-42) aunque un par de pérdidas infantiles oxigenaron a su rival, que volvió a dispararse en el tercer cuarto (40-53).

Pero desde su rendimiento defensivo, el Breogán se agarró al partido. Solo los tres triples de Dylan Ennis y la precipitación ofensiva lucense, con un pobre 1/6 en triples en el tercer cuarto, evitó que el partido entrase más igualado en el último cuarto (52-59), después de que los hombres de Mrsic fallasen 3 ataques, incluidos dos triples, para situarse a cinco o incluso cuatro puntos.

⛔️ 𝘿𝙄𝙍𝙀𝘾𝘾𝙄𝙊́𝙉 𝙋𝙍𝙊𝙃𝙄𝘽𝙄𝘿𝘼



¡JUSTIN ANDERSON es muuuuuuy duro y está llenando el techo del Pazo de CHAPAS como esta!



📺 @MovistarBasket | #ListosParaRomperla#LigaEndesa | @CBBreogan pic.twitter.com/gUqOqWOpaH — Liga Endesa (@ACBCOM) December 17, 2023

Y lo pagó el Breogán. Con un parcial 0-7 de salida, el UCAM Murcia explotó las pérdidas de balón de su rival -trece en 32 minutos-. El aro se le había cerrado a los exteriores breoganistas, todo lo contrario que a los de su rival, que volvían a jugar con mucha alegría (55-70).

El Breogán, no obstante, nunca se entrega. Y menos delante de su afición. Por ello, Sito Alonso paró el partido cuando los locales amagaron con reaccionar después de un parcial 4-0 a poco más de cinco minutos para el final. Cuatro puntos consecutivos de Nemanja Radovic cerraron definitivamente el triunfo murciano.

Ficha técnica

74 - Río Breogán (16+18+18+22): Frankamp, Polite (4), Momirov (10), Anderson (16) y Sajus (21) -equipo titular- Juan Fernández (6), Sergi Quintela (10), Rudan, Jogela (5) y Ventura (2).

83 - UCAM Murcia (31+15+14+23): Caupain (5), Ennis (16), Rodion Kurucs (9), Sleva (10) y Diagné (3) -equipo titular-Radovic (10), Todorovic, Sant-Roos (7), Sakho (7) Jelinek (5) y Arturs Kurucs (11).

Árbitro: Antonio Conde, Alberto Sánchez Sixto y Joaquín García

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada de la liga Endesa disputado en el Pazo Provincial de Deportes de Lugo ante 4.953 espectadores.

Así te contamos el partido

Cuarto periodo. El Río Breogan es incapaz de encontrar tiros desde posiciones francas y el UCAM no falla en ataque. Sajus retoma el protagonismo en ataque dentro de la zona, después de que Juan Fernández se retirara al banquillo renqueante (55-70) a falta de 7.30 para la conclusión. Falta antideportiva sobre Justin Anderson, quien anota los dos tiros libres. Anota Sajus de dos antes del tiempo muerto de Sito Alonso, quien no quiere sorpresas en este tramo final (59-70) a falta de 5.59 minutos. Nuevo tiempo muerto en la cancha. 61-74 en el Pazo a 4.11 para la conclusión. Sajus anota un tiro libre con el partido prácticamente resuelto para el UCAM (70-79) a falta de 1.55 minutos. Final del partido con victoria para el UCAM en un partido que dominó desde el salto inicial (74-83).



Sajus lucha por un rebote ante el Ucam Murcia. VICTORIA RODRÍGUEZ

Tercer cuarto. Los lucenses siguen más metidos en defensa y la salida de Momirov da bríos al lanzamiento exterior a 7.00 para el final del tercer cuarto (44-53). Parcial de 11-7 para los lucenses. Canasta y adicional para Juan Fernández. El Breogan se coloca a siete puntos (49-56) a 4.00 minutos del final del periodo.

⛔️ 𝘿𝙄𝙍𝙀𝘾𝘾𝙄𝙊́𝙉 𝙋𝙍𝙊𝙃𝙄𝘽𝙄𝘿𝘼



¡JUSTIN ANDERSON es muuuuuuy duro y está llenando el techo del Pazo de CHAPAS como esta!



📺 @MovistarBasket | #ListosParaRomperla#LigaEndesa | @CBBreogan pic.twitter.com/gUqOqWOpaH — Liga Endesa (@ACBCOM) December 17, 2023

Tiempo muerto de Mrsic para reordenar la defensa tras un nuevo triple de Dylan Ennis, imparable durante todo el partido (50-59) con 2.29 minutos por jugarse del tercer cuarto. Correcalles en estos últimos segundos antes del capítulo final. 52-60 todo por decidir en el último cuarto en un Pazo en estado de ebullición.

Segundo cuarto. Los lucenses echan mucho de menos a Diouf en la zona, donde la envergadura de los murcianos es un factor determinante frente a su rival que vuelve a jugar con cuatro hombres pequeños para provocar una mayor velocidad en el ataque y buscar tiros abiertos. De momento, el partido en este arranque de segundo cuarto es un toma y daca constante en el marcador con un Breogan que aún no ha anotado desde la línea de tres (20-34) a falta de 7.27 para el descanso. Mrsic para el partido antes de que la defensa siga fallando en la marca al hombre. Muy superior el UCAM en todo momento que ya alcanza casi los veinte puntos de renta (22-41) a 5.50 para llegar al ecuador. Sergi Quintela es el único local que no baja los brazos junto a Anderson. La defensa lucense aumenta la intensidad y busca no descolgarse en el marcador justo antes del descanso (27-41) con un parcial de 5-0. Al descanso, 34-46. Los jugadores más destacados en estos dos primeros cuartos por el Río Breogan fueron Justin Anderson, con 8 puntos y Martynas Sajus, con 9, junto con Sergi Quintela, con 7 puntos. Por el UCAM sobresalieron Dustin Sleva, con 10 puntos, y Dylan Ennis, con 7.



Primer cuarto. El Río Breogan se mantiene en el partido gracias a la aportación de Justin Anderson ante un UCAM muy efectivo en el lanzamiento con Sleva como referente ofrensivo (16-26). El poderío anotador de los murcianos es demoledor para un equipo lucense poco fluido en la circulación de balón y sin referentes en la zona. Juan Fernández aún no se ha estrenado en este partido. Al final del primer cuarto 16-31 favorable al UCAM.

Río Breogán y Ucam Murcia se enfrentan en el Pazo dos Deportes este domingo (17.00 horas) en un encuentro sustancial para ambos. Los lucenses, metidos de lleno en la lucha por la permanencia (su bagaje es de cuatro victorias y nueve derrotas), quieren confirmar la mejoría en su juego, que los llevó a vencer la semana pasada en Bilbao (68-76) gracias a un último cuarto sensacional. Los murcianos llegan heridos tras haber perdido sus dos últimos partidos en la Liga, ante el Casademont en Zaragoza (82-76) y contra el Valencia en casa tras una prórroga (77-85).

Tweets by CBBreogan