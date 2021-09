Arranca el final de la puesta a punto del Río Breogán

El Río Breogán se enfrenta este martes (20.00 horas, Pabellón de Marzán) con el Unicaja Banco Oviedo en partido correspondiente a la primera edición del trofeo Celtas Praias de Foz. Será el primero de los tres encuentros que los jugadores de Paco Olmos disputarán esta semana, previos ya al inicio de la Liga Endesa, ya que el viernes el conjunto lucense se enfrentará, en Vilagarcía de Arousa, con el Joventut y el domingo, con el Monbús Obradoiro o el Unicaja, con lo que dará por finalizada la fase de preparación.

El conjunto breoganista afronta el encuentro de esta tarde después de la derrota sufrida el pasado viernes ante el Valencia, donde los hombres de Paco Olmos cumplieron un buen papel ante un rival potente a pesar de sus ausencias. La baja Trae Bell-Haynes, que el pasado sábado llegó a Lugo después de haber solventado en su país los trámites burocráticos para su visado de trabajo, la acusó el equipo lucense, que durante varias fases del encuentro jugó sin un base puro. Además, el desacierto en el lanzamiento, sobre todo en la primera parte, lastró las opciones de los breoganistas, que volvieron a mostrar una alta intensidad en el trabajo defensivo. De todas formas, la presión en primera línea no tuvo en muchas ocasiones la continuidad necesaria en las ayudas, lo que propició muchos tiros liberados. Son dos aspectos a tener en cuenta -los errores en los lanzamientos y los ajustes defensivos- en una competición como la Liga Endesa, donde el lanzamiento triple es un factor determinante.

El Breogán, aún sin Jordan Sakho, aprovechará el encuentro de esta tarde para trabajar en la conjunción del equipo y en aquellos aspectos que les permitan llegar en la mejor forma posible al inicio de la Liga. Los lucenses tendrán como rival a un equipo muy poco rodado y con ausencias como el Unicaja Banco Oviedo que, tras las dos primeras semanas de preparación, disputa hoy su primer encuentro de pretemporada.

SIN LEZKANO. El conjunto asturiano será dirigido por Alejandro González, entrenador ayudante de Natxo Lezkano, que aún no se incorporó después de dirigir en el Afrobásquet a la selección de Costa de Marfil, ayudado por otro exbreoganista, Miguel Ángel Hoyo, con la que consiguió la clasificación para la final, perdida ante Túnez.

Además de la ausencia del técnico, el Oviedo no contará tampoco con dos de sus incorporaciones para la presente temporada. Mathieu Kamba (la pasada temporada en el Melilla) y Sean McDonell (ex del Palma) aún no se han entrenado con su nuevo equipo.

El Oviedo mantiene del pasado curso a los bases Alonso Meana y Harald Frey, al alero Alexis Bartolomé y a los pívots Oliver Arteaga y Hervé Kabasele. Completan la plantilla los escoltas Andrew Kostecka -estadounidense procedente de la Universidad de Loyola Maryland, donde fue compañero de Santi Aldama y Raúl Lobaco, y que jugó la pasada temporada en el Ponferrada en LEB Plata-, mientras que el ala pívot Marc Martí llega desde el Lleida.

Las entradas que quedan disponibles se podrán adquirir en las taquillas del Pabellón de Marzán al precio único de 10 euros. Sólo se podrán retirar, por persona, un máximo de cuatro localidades.

Sakho se incorpora este miércoles al Breogán

El torneo EncestaRías, que se disputará el próximo fin de semana en Vilagarcía de Arousa, representarán para el Río Breogán el final de su preparación. Lo hará ante tres rivales de entidad como son el Joventut, el Unicaja y el Obradoiro.



Y en este último tramo de preparación es cuando, al fin, Paco Olmos podrá disponer de toda su plantilla al completo. El pívot congoleño Jordan Sakho aún no se incorporó a la disciplina breoganista, ya que ha disputado en Ruanda con la selección de su país el Afrobásket. Después de solventar todos los trámites para poder viajar a Europa, el jugador breoganista confirmó este lunes club su llegada a París.



DEBUT EN VILAGARCÍA. El jugador no llegará para viajar esta tarde a Foz, pero está previsto que realice el reconocimiento médico mañana y que inmediatamente se incorpore al trabajo del equipo para poder debutar el fin de semana en Vilagarcía.



LA CESIÓN DE MATEO DÍAZ. La llegada de Sakho implicará que Víctor Arteaga ya no participe en el EncestaRías, ya que habrá finalizado su relación con el club lucense. También puede ser la última semana de trabajo para Mateo Díaz, que será cedido probablemente al Cáceres.