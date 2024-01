El Río Breogán puso punto y final a su aventura europea al caer eliminado ante el Pinar Karsiyaka turco (86-76) en el tercer y definitivo partido del play in de la BCL. El conjunto que dirige Veljko Mrsic estuvo siempre por detrás en el marcador y luchó por el triunfo tras lograr el empate (70-70) tras un mate de Matej Rudan a cuatro minutos para el final. Sin embargo, la tremenda eficacia en el lanzamiento exterior del equipo turco, con demasiados tiros liberados desde el perímetro, fue decisiva en el tramo final del último capítulo, donde el liderazgo de Sergi Quintela no fue suficiente para lograr el pase al Top 16.

Al inicio del partido, el conjunto celeste cedió el control del partido al Karsiyaka, que con un gran acierto en el tiro colocó un 7-3 de parcial ante un Río Breogán en el que McLemore tomó el mando del ataque estático, con dos triples consecutivas.

Con ambos equipos en velocidad de crucero, el partido entró en una fase de intercambio de canastas que benefició a los otomanos, que siguieron con altos porcentajes de acierto en los lanzamientos de tres con Vitto Brown como máximo anotador. Llegarían al 46,6% al descanso. Mientras, en la zona Vernon Carey seguía imparable en la lucha por el rebote en ambas zonas frente a un Martynas Sajus superado (22-14) a final del primer cuarto.

El Río Breogán jugó al gato y al ratón. Fue capaz de recuperarse de dos arreones consecutivos en el marcador del Karsiyaka, que llegó a acaparar una renta de +12. El pundonor de Toni Nakic en el poste bajo, unido a su capacidad para anotar desde fuera, mantiene a los lucenses a flote. Veljko Mrsic racionó los minutos de McLemore, situación que aprovechó el rival para marcharse en el luminoso antes del descanso. La defensa celeste había mejorado, pero no así su ataque estático.

El Río Breogán encajó un parcial de salida en el segundo cuarto de 5-0 (27-17). La inoperancia ofensiva del Río Breogán era más que evidente antes del descanso. Constantes fallos en las líneas de pase hacían que la renta local no bajase de los diez puntos (38-25), frente a unos turcos que se mantenían muy acertados desde la línea de 6,75 metros.

Pero llegó caído del cielo un parcial de 0-7 favorable al equipo lucense que recortó la distancia en el marcador. Un último arreón lucense dejaba el marcador 43-39 en el descanso. Toni Nakic, con 11 puntos, y McLemore, con 9, fueron los hombres más destacados de un Río Breogán que luchaba por seguir con su leyenda europea.

El cuadro lucense arrancó el segundo tiempo aguerrido en defensa, pero muy tímido en ataque (51-42), con un Karsiyaka muy persistente en el tiros de tres, su mayor arma ofensiva. El ataque del Río Breogán era inexistente en el tercer cuarto, como el rebote, que hizo muy fácil el juego del rival.

Una triple más adicional de Jaylon Brown otorga de nuevo el protagonismo a los locales en el ataque estático antes de llegar al último cuarto (62-56).

El Río Breogán se mantenía en el partido por el pundonor y acierto en el tiro de Sergi Quintela (67-60). Juan Fernández, incompresiblemente, se pasó la mayor parte de la segunda parte en el banquillo, al igual que Sajus, para darle más minutos a Rudan, como falso cinco.

Una triple anotada por el propio cuatro croata (67-66) provocó un tiempo muerto del Karsiyaka ante un final dramático. Pero la reacción local no tardó en llegar desde el perímetro, y así, ua triple de Hilliard selló, prácticamente, la derrota del Rio Breogán (79-72). Los lucenses, víctimas de la precipitación, solo pudieron contener al rival con faltas rápidas, que no lograron evitar la derrota del Río Breogán, que se despide de la BCL con cinco victorias y seis derrotas, y sigue sin saber lo que es ganar como visitante en competición europea.

Ficha técnica

86.- Pinar Karsiyaka (22+21+19+24): Sipahi (4), Vitto Brown (17), Kelan Martin (6), Hilliard (17) y Vernon Carey JR (10) -equipo titular- Jaylon Brown (12), McCollum (14), Haltali (6), Celep y Sayili.

76.- Río Breogán (17+22+17+20): Sergi García (5), Momirov (11), McLemore (11), Nakic (12) y Sajus (6) -equipo titular- Juan Fernández, Sergi Quintela (14), Rudan (10), Jogela (7), Ventura y Polite.

Incidencias: Tercer partido de la eliminatoria de repesca de la Liga de Campeones disputado en el Mustafa Kemal Atatürk. Lleno.

CUARTO PERIODO. El Río Breogán se mantiene en el partido por el pundonor y acierto en el tiro de Sergi Quintela, (67-60). Juan Fernández, incompresiblemente, sigue en el banquillo.

Rebote para el Río Breogán que logra sacar una falta de Jaylon Brown (67-63) a falta de 6.44 minutos para el final.

Triple de Rudan 67-66. Tiempo muerto del Karsiyaka.

73-70 en el marcador a falta de 3.23 para el final. Tiempo muerto en la cancha en un final dramático.

Falta sobre Momirov. Revisión arbitral por posible falta antideportiva de McCollum a falta de 2.42 minutos para el final.

Triple de Hilliard para sellar, prácticamente, la derrota del Rio Breogán (79-72) a 1.24.

Nuevo triple liberado de Brown para cerrar el partido y la victoria del Karsiyaka (82-76) a falta de 27 segundos.

Derrota del Río Breogán ante el Karsiyaka (86-76) lo que significa la despedida de la BCL del equipo lucense, que regresaba esta temporada a una competición europea después de 38 años alejado de ella.

TERCER CUARTO. El cuadro lucense arrancó el segundo tiempo aguerrido en defensa, pero muy tímido en ataque (51-42), con un Karsiyaka muy persistente en el tiros de tres, su mayor arma ofensiva.

El ataque del Río Breogán es inexistente en el tercer cuarto, como el rebote, que hace muy fácil el juego del rival, que anota con tiros liberados desde posiciones alejadas del aro a falta de 5.30 minutos para el final del cuarto.

Triple más adicional para Jaylon Brown, que otorga de nuevo el protagonismo a los locales en el ataque estático (58-51) a 1.48 minutos para llegar al último cuarto.

Dos tiros libres convertidos por Sergi Quintela dejan el marcador 62-56 al final del tercer cuarto.

SEGUNDO CUARTO. El Río Breogán encaja un parcial de salida de 5-0 (27-17), con pérdidas en el ataque estático y lentos en defensa. Siguen sin cerrar el tiro desde el perímetro del Karsiyaka que juega a sus anchas a 8.31 minutos del descanso.

El anfitrión campa a sus anchas sobre la pista. La inoperancia ofensiva del Río Breogán es más que evidente a falta de 5.24 minutos para llegar al ecuador del partido. Constantes fallos en las líneas de pase hace que la renta local no baje de los diez puntos (38-25).

Parcial de 0-7 favorable al equipo lucense que recorta la distancia en el marcador (38-32). Tiempo muerto del Karsiyaka. Restan 3.58 para el intermedio.

La precipitación en el tiro predispone la remontada del equipo turco que vuelve a situarse a nueve puntos del Río Breogán (43-34).

Un último arreón lucense deja el marcador 43-39 en el descanso. Toni Nakic, con 11 puntos, y McLemore, con 9, son los hombres más destacados de un Río Breogán que lucha por seguir con su leyenda europea.

PRIMER CUARTO. El conjunto celeste cede el tempo del partido al Karsiyaka que se muestra acertado desde en el tiro para colocar un 7-3 de inicio ante un Río Breogán donde McLemore toma el mando del ataque estático, con dos triples consecutivas.

