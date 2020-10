El Breogán cayó este miércoles en el pabellón de Riazor ante el Leyma Coruña por 75 a 72 en un partido de la fase previa de la Copa Galicia que se resolvió con un final de infarto.

El duelo entre dos de los gallos de este curso en la LEB Oro no defraudó. Fue igualado y el final tuvo de todo, con un triple de Sollazo que parecía que iba a forzar la prórroga a falta de seis segundos (72-72) y una canasta final sobre la bocina de Osvaldas Matulionis, ex del Breogán, que daba el triunfo in extremis a los locales (75-72).

Diego Epifanio no pudo contar con el capitán Salva Arco, por una sobrecarga, ni con Sergi Quintela.

Con esta derrota, el Breogán necesita que el Ourense derrote al Básquet Coruña en su encuentro aplazado y esperar a que los averages entre los tres equipos le sean favorables para disputar la final del torneo ante el Obradoiro, ya clasificado.

Ficha técnica

75. - Leyma Básquet Coruña: Dago Peña (8), Perris Blackwell (17), Javi Vega (8), Gaizka Maiza (9) y Osvaldas Matulionis (5) —quinteto inicial—, Badmus (2), Barro (2), Peciukevicius (4), Jakstas (6), Monaghan (7) y Belemene (5).

72. - Leche Río Breogán: Mateo Díaz, Soluade (6), Mindaugas Kacinas (8), Cruz (11), Aboubacar (4) —quinteto inicial—, Sánchez, Rivas, Marinovic, Larsen (19), Quintela (7) y Sollazzo (17).

Árbitros: Pérez Pérez, Lema Parga y Álvarez- Osorio Varela (Colegio Gallego). Sin eliminados.

Incidencias: Partido disputado en el Palacio de los Deportes de A Coruña. 250 espectadores.