Final fatal e injusto en Cantarrana

EL VIVEIRO no pudo frenar al ciclón As Pontes en un encuentro en el que los mariñanos merecieron más y estuvieron cerca de conseguir algún punto, pero recibieron un castigo excesivo en los minutos finales con dos tantos del líder de la competición. El conjunto de As Pontes se afianza todavía más en el liderato con nada menos que 60 puntos y el Viveiro pierde la plaza de ascenso directo y baja a la cuarta posición.

La primera mitad estuvo marcada por el respecto entre ambos conjuntos, con igualdad de fuerzas y ocasiones. En la segunda parte, el conjunto mariñano se adelantó en el marcador con un tanto de Marino y ahí se llegó a una de las claves del duelo. Los locales pidieron la expulsión de Cabarcos por una entrada muy fuerte, que provocó además la lesión de Marino, pero el colegiado no señaló. En los minutos final, el As Pontes apretó, adelantó líneas y consiguió primero el empate con un tanto de Bossa y luego el 1-2 con un gol de Erni, ambos jugadores con pasado en A Mariña.

Mientras, el Ribadeo se impuso por 4-2 al Montañeros en un encuentro que perdía en el primer minuto de juego, pero en el que reaccionó de forma muy brillante en la segunda mitad para hacerse con los tres puntos gracias a su acierto en la finalización.

También tuvo una alegría la Sarriana, y es que el conjunto que entrena Alberto López se impuso por 4-1 al Ordes en un encuentro que dominó de principio a fin, donde gozó de muchas ocasiones de gol y también tuvo el control para llevarse los tres puntos y seguir en la lucha por el ascenso directo.

Uno de los partidos importantes de la jornada era el que medía al Foz y el Dubra en un duelo de la lucha por la permanencia. Los focenses consiguieron una gran victoria y superan a su rival en la clasificación. Por su parte, el Castro acumuló una nueva derrota en un encuentro en el que los visitantes se adelantaron, el equipo chairego fue capaz de nivelar el marcador, pero el Sofán se mostró muy superior en muchas fases del choque y no perdonó con mucha contundencia en ataque.

Colaboraron en esta información la Axencia Deportiva Galega, Miguel Albo, José Ángel Díaz.

FICHA TÉCNICA

1- VIVEIRO: Kiko, Agus, Pablo Louzao, Roi, Uriol, Jaime, Iván, Rolle, Marino, Vicente y Álex Meitín. También jugaron Pociero, Yoel, Arturo y Juanín.



2- AS PONTES: Paco, Criado, Cabarcos, Rego, Martín, Adrián, Bossa, Toni, Fidi, RubÉn Pardo y Carlos. También jugaron Oscar Rivas, Ramos, Sánchez y Erni.



Goles: 1-0, m.55: Marino. 1-1, m.75: Bossa, de penalti. 1-2, m.88: Erni.

4- RIBADEO: Hugo, Pablo, Diego, Brais, Poratti, Dani, Javier, Isma, Juan, Christopher y Samuel. También jugaron Javier, Roi, Aitor y Adrián.



2- MONTAÑEROS: Leston, Raúl, Pablo, Juan, Hugo, Elmer, Domingo, Álvaro, Javier, Rey y Kevin. También jugaron Juan, Fernando y Alejandro.



Goles: 0-1, m.1: Javi. 1-1, m.17: Poratti. 2-1, m.60: Dani. 2-2, m.74: Juan. 3-2, m.80: Brais. 4-2, m.89: Adrián.

1- CASTRO: Josema, Adrián Cadenas, Daniel López, Jorge Bustos, Dumi, Alberto Rey , Javi Fraga, Brais, Chumi, Sergio Rodríguez y Aarón. También jugaron Adrián, Mangel y Raúl.



4- SOFÁN: Jesús, Sera, Antonio, Canedo, Camilo, Iván Rey, Raúl, Jacobo, Pablo, Matías y Fabián. También jugaron Nacho, Quintela, Jonathan y Rubén.



Goles: 0-1, m.6: Sera. 1-1, m.15: Fraga. 1-2, m.29: Fabián. 1-3, m.74: Raúl. 1-4, m.90: Quintela.

4- SARRIANA: Javier, Luis, Diego, Rubén, Teijeiro, Quiroga, Almeida, Alejandro, Arias, Isaías y Rego. También jugaron Alvaro, Busi, Manuel e Iván.



1- ORDES: Borja, Lucas, Bruno, Moure, Víctor, Bertua, Jorge, Carlos, Martínez, Roi y David. También jugaron Cendón, Saad y Daniel.



Goles: 1-0, m.23: Arias. 2-0, m.35: Arias. 2-1, m.45: Víctor. 3-1, m.48: Álvaro. 4-1, m.54: Rubén.

1- DUBRA: Brais, Diego, Tarrio, Alberto, Manuel, Iván, Ferreiro, Martín, Brais, Gonzalo y Adrián. También jugaron Xabier y Darío.



3- FOZ: Bruzos, Javier, Blanco, Cristian, Reigosa, David, Daniel, Maseda, Gonzalo, Ibán y Adrián. También jugaron Bouso, Pablo, Asier y Antón.



Goles: 1-0, m.3: Gonzalo. 1-1, m.50: Gonzalo, en propia meta. 1-2, m.63: Blanco. 1-3, m.89: Antón.