Final de fiesta para el Lugo

¡Esto es todo, amigos! Hasta aquí llega la temporada 2017-2018 para el Club Deportivo Lugo.Un "esto es todo" que, al igual que sucede con el final de los capítulos de los Looney Tunes, no marca un remate absoluto, sino la pausa hasta el próximo episodio, que empieza prácticamente ya. El sexto curso consecutivo del conjunto rojiblanco en la categoría de plata ha sido una montaña rusa de éxitos —casi—, fracasos —no—, optimismo exorbitado, pesimismo injustificado, goles, no goles, aciertos, fallos, aplausos y pitos. Un carrusel emocional de "y si" y "si no", de bienvenidas aceleradas y despedidas prematuras. En definitiva, un año de fútbol que finaliza con el encuentro de esta tarde (20.30 horas) en el Ángel Carro entre el Lugo y el Almería y que pone el punto y final a una temporada en la que el Lugo, y esto es un dato irrefutable, logró permanecer un año más en la Segunda División.

El curso se cierra con suspense y con bastante tela por cortar todavía. Un triunfo del Lugo supondría la salvación matemática para cinco equipos de Segunda: Alcorcón, Nástic, Córdoba, Cultural Leonesa y Albacete. Esta victoria mandaría a Segunda B al Almería, que llega al Ángel Carro dispuesto a que pase lo contrario. Un triunfo de los andaluces no les garantiza nada, pero con que uno solo de sus rivales no pasara del empate, lograría la permanencia. Van a pasar cosas.

El partido, además, podría suponer el último encuentro de Francisco al frente del equipo rojiblanco, con Granada como destino probable del técnico almeriense. Almeriense. Almería. Rival del Lugo esta tarde. Bonito dilema: ¿Récord histórico de puntos para los lucenses o permanencia del equipo de su tierra?

Francisco: "No será el Lugo quien mande al Almería la pozo. La temporada es muy larga y al final cada uno está donde debe estar"

"Hemos tenido un debe con nuestra afición todo el año y queremos irnos con una sensación buena y esos 57 puntos que nos darían ser el mejor Lugo de toda la historia a pesar de llevar muchos meses sin estar bien. Al final no creo que sea que el Lugo o Francisco manden al Almería al pozo. Esto es muy largo y hoy está cada uno donde debe de estar y al final del partido estará cada uno donde debe estar", aseguró el preparador rojiblanco, que no quiso aclarar si continuará o no el próximo curso: "Al final de la temporada nos sentaremos a hablar. El presidente ya sabe lo que pienso y yo sé lo que quiere el presidente".

Sobre el campo, el Lugo saldrá a "competir como lo ha hecho siempre": "Nos podemos mirar a la cara porque hemos sido siempre valientes", afirmó Francisco.

El Almería, con cuatro futbolistas del filial en la convocatoria, intentará aprobar el último examen ante un Lugo en el que no estarán los tocados Mario Barco, Chuli, Luis Muñoz ni el sancionado José Carlos.