80-73. El Breogán derrota al Pinar Karsiyaka y fuerza el tercer partido en Turquía

La aventura del Río Breogán en la BCL sigue viva, por lo menos, una semana más tras derrotar al Pinar Karsiyaka turco (80-73) en el segundo partido del play in donde destacó la figura de Big Ben McLemore al anotar 24 puntos. Fue secundado por un efectivo Juan Fernández, cuya aportación dentro de la zona resultó clave para forzar el tercer y definitivo partido de la serie que se disputará en la cancha del conjunto otomano el próximo miércoles.

𝗟𝗘𝗧 𝗛𝗜𝗠 𝗖𝗢𝗢𝗞 😮‍💨 21PTS and counting for @BenMcLemore ! #BasketballCL I @CBBreogan pic.twitter.com/v8EnZ3rEOv

Ben McLemore lideró al Río Breogán durante el primer cuarto. El alero estadounidense dio toda una clase en el lanzamiento exterior para acabar el cuarto con 11 puntos, que permitieron al equipo lucense mantenerse en el partido. El equipo turco se mostraba errático desde más allá de la línea de 6,75 metros, su mayor virtud ofensiva, gracias a la defensa del perímetro de los lucenses. Mientras, Vernon Carey era el protagonista en las filas visitantes, donde su físico era determinante en ambas zonas, para cerrar un rebote donde el conjunto lucense tenía serias dificultades para hacerse con algún rechace.

La llegada del segundo cuarto trajo consigo una bajada en los porcentajes de tiro de un Río Breogán que encontró más dificultades de las esperadas para buscar huecos en la zona rival, que cerró el rebote defensivo. El Karsiyaka no estaba mejor en el tiro, y presentaba un pírrico 9% de efectividad en el tiro de tres, por un 30% de los locales.

Mrsic dejó a McLemore en el banquillo hasta el último minuto del segundo periodo, tiempo suficiente para que convirtiese un nuevo triple y dejase a su equipo a tan solo un punto antes de que llegase el descanso, donde el marcador señalaba un 40-41 que dejaba todo en el aire en el segundo partido del play in de la BCL.

El conjunto lucense regresó al partido con una defensa más presionante en las líneas de pase que dificulta el juego exterior del Pinar Karsiyaka. El ritmo se volvió más lento con la salida de Sergi García del partido (43-46).

Mientras tanto, McLemore imponía su ley tras anotar un 2+1. Dos triples de Sergi García y Nakic sirvieron para que el Río Breogán se adelante (56-54). La respuesta llegó de la mano de Jaylon Brown, quien anota de tres para que los turcos recuperen la ventaja en el marcador antes de empezar el último periodo (61-62).

El Río Breogán entra en erupción desde el perímetro y gracias a un parcial de 10-0 encarriló una victoria por las que pocos apostaban al comienzo del choque. La defensa hizo el resto para cerrar el triunfo y forzar un dramático tercer partido en Turquía.

CUARTO PERIODO. Dos faltas consecutivas de Rudan le eliminan del partido. El Karsiyaka despierta desde el triple con dos seguidos para lograr una escasa renta en el inicio del cuarto periodo (63-67). Tiempo muerto de Mrsic para ordenar el ataque estático local a 8.00 minutos del bocinazo.

7-0 de parcial favorable al Río Breogán, con dos triples seguidas de Momirov, que apareció en el momento más oportuno (74-71) a 4.16 minutos del final.

Dos tiros libres convertidos por McLemore ponen el 80-71 en el Pazo a falta de solo 1.28 minutos. ¡VICTORIA DEL RÍO BREOGÁN 80-73! La eliminatoria se decidirá el próximo miércoles en el pabellón del Karsiyaka.

TERCER CUARTO. El conjunto lucense regresa al partido con una defensa más presionante en las líneas de pase que dificulta el juego exterior del Karsiyaka. El ritmo se vuelve más lento con la salida de Sergi García del partido (43-46) a 7.20 para el fin del tercer cuarto.

Big Ben McLemore sigue con su festival, 21 puntos tras anotar un 2+1. (48-49) a 5.31 minutos para que concluya el tercer capítulo.

Triple de Sergi García para que el Río Breogán se adelante (56-54) a 3.17 minutos.

Triple de Nakic para frenar un frenético tercer cuarto con ambos equipos a la carrera y donde la defensa celeste impide anotar desde fuera al Karsiyaka (61-59) a 54 segundos del final del cuarto.

Jaylon Brown anota de tres para que los turcos recuperen la ventaja en el marcador antes de empezar el último periodo (61-62).

SEGUNDO CUARTO. El Río Breogán sigue con problemas para anotar con la ausencia de McLemore. No se aprovecha el equipo turco que sigue fallando desde el perímetro ante la defensa local (25-27) a 7.25 para el descanso.

Parcial de 0-7 favorable al Karsiyaka que obliga a Mrsic a pedir tiempo muerto para reordenar a su equipo, que sigue sin ideas en el ataque estático y cede el control del rebote a un equipo otomano liderado por Carey, con 10 puntos. Restan 6.23 minutos para llegar al tiempo de descanso.

😤 @BenMcLemore wants all that smoke, 11PTS in the 1QT!#BasketballCL I @CBBreogan pic.twitter.com/oCo8gRVeWM