68-48. El Breogán logra ante el Bursaspor su primer triunfo en competición europea

Día para la historia. El Río Breogán derrotó este miércoles al Bursaspor y consiguió su primera victoria en competición europea. La Basketball Champions League no pudo comenzar de mejor manera para los celestes, con un claro y rotundo triunfo que le permite situarse en lo alto del grupo.

Diouf se hizo notar desde el inicio de partido y permitió que el cuadro de Veljko Mrsic se hiciera con el mando en el marcador. El Bursaspor sufría ante la intensidad celeste, a quien no le pesó el debut en la competición.

𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗼𝗻𝗲, 𝙚𝙫𝙚𝙧! @CBBreogan were around for 57 years, but they'll remember 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 𝟏𝟖, 𝟐𝟎𝟐𝟑 forever, because it marked their 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧 𝐰𝐢𝐧 𝐢𝐧 𝐜𝐥𝐮𝐛'𝐬 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 #BasketballCL pic.twitter.com/sinaoZc4nx