97-92. Histórico Breogán: se clasifica para el play-in de la BCL tras vencer al Bonn

El partido entre el Río Breogán y el Bonn era histórico, sin matices; no es algo baladí para un club humilde como el lucense jugar una competición continental, en este caso la Basketball Champions League (BCL). El conjunto lucense solo había participado en una ocasión en Europa, en la entonces Copa Korac, pero de eso hacía ya cuatro décadas. 3.714 almas dieron fe para las futuras generaciones de lo que aconteció en el Pazo: la clasificación del cuadro celeste para el play-in, tras quedar tercero en el grupo F de la BCL. Se enfrentará al Pinar Karsiyaka turco.

Tras la victoria del Bursaspor ente el Hapoel Holon (74-75) solo le valía al Breogán la victoria. Y la consiguio, eso sí, tras una prórroga y mucho, muchísimo sufrimiento (72-76).

En la primera mitad el Breogán se mostró activo en defensa, lo que propiciaba la recuperación de balones que se traducían en puntos fáciles. El equipo de Mrsic, que estuvo mejor cuando pudo correr, mantenía el tipo dentro de las zonas, pese a las importantísimas ausencias con las que afrontaba el choque: los interiores Mouhamet Diouf y Juan Fernández y el base Sergi García.

El cuadro alemán, por su parte, estuvo más acertado en el lanzamiento exterior (6/13 en triples frente a 3/13 de los lucenses). La batalla por el rebote también estuvo equilibrada (13-15). En consecuencia, el partido transcurrió por los derroteros de la igualdad.

El primer cuarto se cerró con una mínima ventaja de los celestes (21-19). En el segundo acto el panorama apenas varió, pero el que se fue con ventaja al descanso con una pequeña prorrogativa fue el cuadro teutón (36-39).

