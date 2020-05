El CD As Pontes anunció este lunes que Marco Roca Ledo decidió dar un paso a un lado y dejar de ser el entrenador del primer equipo, en el que llevaba las últimas cinco temporadas -en la primera, como segundo entrenador junto a Pablo López-, a pesar de que el club seguía contando con él para la siguiente campaña, en la que el club volverá a militar en Tercer División.

“Mi valoración de estos cinco años es muy buena, porque fue una época de mucho aprendizaje y con momentos difíciles pero también con muchos buenos. Solo puedo estar agradecido al As Pontes por la confianza que puso y que seguía poniendo en mí, pero tanto yo como el resto del cuerpo técnico entendemos que se acabó nuestro ciclo en el primer equipo y que ahora nos tocan otros retos en otro lado”, explicó Roca.

Desde el club pontés, mostraron su agradecimiento al técnico, que lleva más de tres décadas vinculado a la entidad. “Por moito que nos doa a sua marcha, só podemos desexarlle a mellor das sortes nos seus novos proxectos a un home que nos devolveu á Terceira División, e que, primeiro como xogador e despois de adestrador, tanto no fútbol base como no primeiro equipo, deu todo polo clube. Moitas grazas por todo Marco, sempre serás un de nós”, rezaba el comunicado del As Pontes.

Y es que en la etapa como entrenador del primer equipo de Marco Roca se vivieron muchas cosas, desde la casi desaparición del club por problemas económicos -en la campaña 2015-2016 la plantilla se confeccionó en agosto con muchos juveniles y se descendió a Preferente- hasta la temporada de los récords, la 2018-2019, cuando se logró el ascenso a Tercera.

“El objetivo era ascencer y consolidar al equipo en la categoría y creo que se cumplió mi ciclo. Al igual que se cumplieron otros tres en el club, donde llevo 33 años: de jugador de base, de jugador del primer equipo, semiprofesional en Segunda B, y entrenador de base y del filial”, recordó el ya exentrenador del CD As Pontes.

Marco Roca jugó 21 temporadas como fubolista del equipo pontés, nueve en la cantera y doce en la primera plantilla -tres en Segunda B, cuatro en Tercera División y cinco en Preferente-. Como entrenador de los equipos de base, dirigió al As Pontes B, juvenil B, cadete e infantil.