Filipinas reina en el mundo del pool en Lugo

La gran final del World Cup of Pool fue el colofón a dos semanas en las que Lugo fue la capital mundial del billar pool con la disputa de este prestigioso torneo junto al Spanish Open y al FSR Junior Open. La pareja de Filipinas, formada por James Aranas y Johann Chua, coronó su gran trayectoria en este último trofeo con un triunfo ante Alemania (11-7) en un enfrentamiento pleno de emoción y vaivenes en el marcador.

No partían Aranas y Chua con el cartel de favoritos a hacerse con el título. Su papel de tapados lo confirmaron día a día, dejando en la cuneta a otras selecciones a priori más potentes. Primero se deshicieron (5-7) de los grandes candidatos a levantar la World Cup of Pool, los españoles Francisco Sánchez Ruiz y David Alcaide. A continuación se impusieron (7-2) a José Alberto Delgado y Jonás Souto. En cuartos de final sus víctimas fueron Ko Pin Yi y Ko Ping Chung, de China Taipei (9-8), mientras que en la ronda de semifinales derrotaron (9-8) a los austríacos Albin Ouschan y Mario He.

En la gran final esperaban los alemanes Joshua Filler y Moritz Neuhausen, que habían dejado por el camino a la pareja Matt Edwards y Sullivan Clark, de Nueva Zelanda (7-2); a John Morra y Alex Pagulayan, de Canadá (7-4); a los polacos Wiktor Zielinski y Konrad Juszczyszyn (9-7) y a los chinos Wang Can y Wu Jiaqing, estos últimos en las semifinales por 9-7.

La gran final enfrentó a las dos selecciones más fuertes. Se esperaba un enfrentamiento igualado, y así sucedió en las primeras tres partidas. Pero con 1-2 a su favor, los alemanes se vinieron abajo ante la fortaleza mental, la concentración y el buen juego de Aranas y Chua.

Los filipinos enlazaron un triunfo tras otro. Fueron ocho seguidos hasta situarse 9-2. El triunfo parecía cosa hecha, pero ahí, sin nada que perder, Filler y Neuhausen, dieron un paso adelante, lograron romper la racha de lo asiáticos y comenzaron una remontada que situó el 9-7 tras imponerse en cinco partidas seguidas.

Pero ahí apareció de nuevo el acierto filipino para ganar, tras casi dos horas de juego, la final y el torneo por 11-7.