0-0. El Polvorín suma de nuevo sin goles a favor

El Polvorín repitió a domicilio contra el Cristo Atlético el resultado de su debut en Segunda Federación (0-0). Fue inferior el filial del Lugo a lo largo del encuentro, pero generó ocasiones hacia el final para llevarse los tres puntos. Guille, portero del Cristo Atlético, y la mala puntería de los locales hicieron realidad la ausencia de goles.

El equipo de Roberto Trashorras comenzó muy metido en el partido. El balón fue el protagonista por el desenfadado estilo de juego de ambos equipos. En el minuto 11, los locales pidieron penalti por una acción de Iago Parga sobre el gallego Adrián Castro que el colegiado no consideró como tal.

En la siguiente acción ofensiva, como réplica, Iago Novo filtró un balón dentro del área a Rojo, que se plantó ante Guille, pero el portero se hizo grande y evitó el gol con una gran intervención.

El partido presentó ritmo, juego, ocasiones y alternativas, respondiendo el Cristo Atlético por medio de una buena acción individual de Ali Radjel, la cual terminó de buen disparo frontal que salió rozando el palo de la portería de Julen en el minuto 18. Dos más tarde, en un saque de esquina, la tuvo Adrián Castro aunque su disparo rebotó en un defensa.

Adrián Castro tuvo otra ocasión mediante un remate en el primer palo que no encontró portería. El Polvorín sufrió demasiado en las transiciones ante la velocidad de los extremos del Cristo Atlético. La primera parte llegó a su final con un gol no concedido al Cristo Atlético por fuera de juego de Abel tras una segunda jugada posterior a un saque de esquina. En la reanudación, el guión no cambió, es decir, el Polvorín siguió sufriendo mucho ante las continuas acometidas del conjunto local, bien en las botas de Adrián Castro o a balón parado con Abel como protagonista.

Torrado, interrumpió el dominio local mediante una buena internada y posterior disparo que Guille detuvo sin problemas. El partido, con muchas interrupciones y tarjetas pese a la atractiva propuesta de ambos conjuntos, casi vio el primero del equipo de Lugo tras una buena internada del propio Torrado que acabó con Guille mandando el balón a saque de esquina.

En el minuto 75, un nuevo centro de Torrado pegó en un defensa local y el balón casi terminó dentro de la portería de Guille, nuevamente protagonista. El tramo final, con los equipos partidos, tuvo ocasiones para ambos, pero no hubo goles.

Ficha técnica:

Palencia Cristo: Guille, Montes, Abel, Ali (Ale, m.67), Arroyo, Duque (Adri Herrera, m.67), Cobo (Yago, m.78), Mingotes, Israel (Abel Conejo, m.46), Ayllón y Adri Castro.



Polvorín: Julen; Torrado, Andrés, Iago Parga, Castrín (Pablo Rubal, m. 81); Álex Ramos, Rosón (César, m. 46), Fidalgo; Xabi Domínguez (Luis, m. 69), Iago Novo y Rojo (Lansade, m. 58).



Árbitro: Álvaro Sahelices Puga (Comité asturiano). Enseñó tarjeta amarilla a Arroyo, Cobo, Isra, Miguel Duque, Yago, Chuchi Jorqués (entrenador del Cristo Atlético); Andrés, César, Iago Novo, Iago Parga, Rosón y Xabi Domínguez.



Incidencias: Partido disputado en el estadio de La Balastera de Palencia. 500 espectadores.