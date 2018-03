La fiesta comienza en Argentina

El circuito de Villa La Angostura —creado en 1957— acoge este fin de semana el MXGP Patagonia Argentina 2018, la primera prueba del Mundial de motocross, que tendrá 19 grandes premios más el MXON de las Naciones. El lucense Jorge Prado (KTM), a sus 17 años recién cumplidos, parte con altas miras después del séptimo puesto del año pasado, el de su debut. Los entrenamiento serán este domingo mientras que la primera manga será a las 16.15 del domingo, y la segunda, a las 19.10.



Jorge Prado llega a Argentina con la aspiración de subir al podio. «Es un circuito que se me da bastante bien, me gusta mucho, por lo que estar entre los tres o cuatro mejores pilotos sería comenzar el año muy bien», comentó el lucense a la web Mx1Onboard.



Prado consiguió en Argentina su primer podio del año en el Mundial de MX2 durante 2017. El circuito de Villa La Angostura se le da muy bien al nuevo pupilo de De Carli. Su preparación para el asalto al título ha sido perfecta al lado del italiano nueve veces campeón del mundo de MXGP Antonio Cairoli, tras dejar Bélgica y trasladarse a Italia. «Hemos hecho muchos cambios al moverme de Bélgica a Italia. Cambio de equipo, de manera de entrenar... pero aún así no noto ninguna presión, creo que estoy más cómodo que otros años porque llego muy preparado, me siento muy bien y pienso que lo puedo hacer bien. Nadie me está presionando para nada y es una cosa muy importante, porque cuanto más tranquilo corra más fácil es todo», explicó el piloto de Red Bull KTM Factory Racing.



El vigués Rubén Fernández, Iker Larrañaga y Jorge Zaragoza serán los españoles que correrán junto a Jorge Prado el Mundial de MX2. Ni Zaragoza ni Fernández participarán en Argentina.



Fernández, del Team F&H Racing no viajará junto a sus compañeros Jed Beaton y Adam Sterry a Villa La Angostura y prevé su debut en su primer año completo en el Mundial para la segunda ronda en Valkenswaard, Holanda.



Por su parte, Íker Larrañaga se enfrenta a su tercera participación en el Mundial de MX2, la segunda en que competirá siguiendo el calendario completo. Su pretemporada fue perfecta al conseguir el título del ADAC Supercross en SX2 y mandar con solvencia en las dos carreras que se disputaron en el Campeonato de España. Asimismo, el vitoriano acabó tercero en la cita final del Campeonato Internacional Italiano en Mantova.



Jorge Zaragoza seguirá junto a Yamaha Ausió esta temporada 2018. Es un piloto de referencia a nivel nacional y, a pesar de su juventud, ya cuenta con una larga experiencia en el Mundial de MX2, dónde le consideran uno de los pilotos más talentosos. Nuevamente disputará sobre la YZ250F el Mundial en suelo europeo, y en España luchará por el título nacional MX1-Élite.



El Gran Premio de Argentina acogerá a 40 pilotos por categoría, procedentes de 20 nacionalidades, en la octava visita del Mundial de MXGP al país. El Patagonia Race Track fue elegido Mejor Circuito de la Temporadas 2015, 2016 y 2017 por el MXGP Awards.



La cita en el circuito de Red Sand de Castellón será el tercer gran premio de la temporada 2018 el 25 de este mes, una semana después de Valkenswaard, en los Países Bajos, el día 18.



Estados Unidos se cae de la lista de 17 países que albergarán el Mundial —Italia, Indonesia y Holanda tienen cita doble—, pero albergará el Motocross de las Naciones el 7 de octubre en el Red Bud de Buchanan, en Michigan.



Turquía es el regreso menos esperado, tras no aparecer en el borrador inicial y después de ocho años sin acoger una cita del Mundial de Motocross. El circuito de Afyon, región montañosa a 257 kilómetros de Ankara, será el escenario de este gran premio.



El circuito indonesio de Semerang se sumará a Pangkal Pinang en una doble cita a principios de julio que muestra el interés de MXGP en el país asiático.



Imola (San Marino) acogerá la cita final del Mundial el 30 de septiembre en el nuevo circuito de Motocross del Autódromo Enzo e Dino Ferrari.



En la categoría de MXGP destaca la ausencia de Tim Gajser en la cita inaugural del Mundial tras su reciente caída en Italia, donde se fracturó la mandíbula.



El vigente campeón Antonio Cairoli y Jeffrey Herlings, ambos con KTM, son dos de los principales candidatos al título en una categoría — José butrón es el único español— repleta de talento. También sobresalen Jeremy Van Horebeek (segundo en 2017 en Argentina), Gautier Paulin. Max Anstie, o el veterano Shaun Simpson, que regresa a MXGP.



La decisión del equipo oficial Suzuki de abandonar este año su actividad en el Mundial en sus dos categorías motivó el pase a Yamaha de Jeremy Seewer. El suizo, subcampeón del mundo en MX2, da este año el salto a MXGP (450 cc) tras cuatro temporadas en MX2, en las que pronto se metió en el top 10 y donde terminó luchando por el título las dos últimas campañas. También suben a la categoría de MXGP Benoit Paturel, Julien Lieber y Clement Desalle.



Quien desee ver la prueba puede hacerlo en directo en MXGP-TV.