A Festa do Deporte Base volve o día 2 ao Pazo dos Deportes

Coa tempada a piques de rematar, El Progreso quere celebrar como todos os anos a finalización das competicións regulares no deporte de base, cunha gran festa dedicada a todos os lugueses e luguesas que participaron en algunha das competicións deportivas que se recollen semana a semana nos suplementos deportivos En Xogo e A Canteira. Ao fi nalizar, coma sempre, renderase unha homenaxe a aqueles equipos que despuntaron nas súas categorías.

A Festa do Deporte de El Progreso terá lugar este ano o venres día 2 de xuño e o lugar escollido para a mesma será novamente o Pazo dos Deportes da capital.

O programa contempla unha tarde dedicada aos xogos e á diversión xa que haberá inchables para todas as idades así como outros xogos aos que están invitada a participar toda a mocidade, xa que as actividades son totalmente gratuítas e a entrada libre. Esta festa dará comezo ás 17.30 horas e prolongarase durante toda a tarde.

Sobre as 20.00 horas terá lugar o acto oficial de entrega de premios, onde participarán as principais autoridades da cidade e cos que se pretende dar un cumprido recoñecemento a todos os equipos da provincia entre as categorías de xuvenil e prebenxamín que desenvolveron a súa actividade durante toda a tempada 2022/23 nas especialidades de fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol e balonmán. Como en anos anteriores, levarán premio aqueles equipos mellor clasifi cados en cada unha das categorías con representación luguesa de ámbito nacional ou galego. Nas competicións de ámbito provincial o premio irá para os equipos que mellor resultados obtiveran na tempada e máis lonxe chegaran nos distintos campionatos.

Haberá polo tanto 90 galardóns nesta edición, que se darán a coñecer en próximas datas.45 corresponden ás ligas de fútbol campo e outros 45 son para o resto de deportes da Canteira, 20 en baloncesto, 10 en fútbol sala, 8 en voleibol e 7 en balonmán.

O obxectivo destes recoñecementos é premiar o comportamento de equipo fuxindo das individualidades polo que non haberá distincións a xogadores de forma persoalizada por ningunha circunstancia.

Durante a festa haberá sorteo de agasallos así que todos os que desexen participar poden facelo cubrindo o cupón que está ao fonda da páxina e depositándoo na furna que se colocará no stand do periódico durante toda a xornada.