"Cuenta más de EE UU una pachanga en un barrio que 20 partidos de la NBA"

Como un beatnik del siglo XXI, subido en una Dodge Caravan medio destartalada, con el baloncesto en un horizonte siempre al Oeste, el periodista coruñés Fernando Mahía, exredactor de El Progreso, recorrió todo Estados Unidos para plasmar la pegada del deporte de la canasta en la identidad de las minorías y los entornos sociales del país norteamericano. De ese viaje salió un libro igual de apasionante que instructivo, que lleva por título Coast to Coast. Un viaje por los márgenes de los Estados Unidos a través del baloncesto y fue publicado por la Editorial Contra.

¿Coast to Coast es un libro de baloncesto, de viajes, es un retrato social, es todo eso junto?

Buff, yo quería hacer un retrato social y contar el viaje y la excusa para hacer todo eso era el baloncesto.

¿Le interesaba captar la esencia de lo multicultural en EE UU, esa idea de que hay muchos EE UU en EE UU?

Creo que hay una o varias ideas preestablecidas de lo que es EE UU. Es un país blanco y conservador, la realidad de los barrios negros y demás, pero yo quería mostrar esa idea que yo tenía, quizás por haber vivido allí, de una multiculturalidad pero no entendida como el melting pot, de esa idea de que todo el mundo llega allí de todos los sitios y se mezcla, el sueño americano y el ascensor social, sino que traté de mostrar la realidad que hay allí. Por ejemplo, si vas a un barrio de Nueva York y sientes que no estás en Nueva York, sino en otro país. No es una integración total, sino un mundo de mundos. También quería transmitir la parte de que el sueño americano, para la mayoría, nunca existió. Ese mito de que todo el mundo tenía las mismas oportunidades era mentira. Tenía sentimientos encontrados. Es cierto que hay una parte de que existe una multiculturalidad pero también combatir ese mito del sueño americano.

¿El libro se aleja de la visión de EE UU de guía de viajes o de los highlights de la NBA?¿Se parece más a una serie de David Simon que a una de Aaron Spelling?

Eso es lo que me gustaría. Si se pareciera a Treme o a The Wire o cualquier cosa de las que hizo David Simon sería el mayor éxito de mi vida. Si se pareciera a The OC o algo así sería un fracaso total (ríe). Precisamente los EE UU de los que habla David Simon son los EE UU que yo quería contar.

"El vehículo principal para el desarrollo de la mujer en el deporte colectivo en EE UU ha sido el baloncesto"

¿Por qué el baloncesto es el deporte más transversal socialmente hablando de los EE UU?

El fútbol americano y el béisbol quizás sean más populares a nivel general, pero entre las diferentes culturas o etnias que hay en EE UU el baloncesto es el más popular. Luego hay un dato que es definitivo para mí, que es que la mitad de la población de EE UU son mujeres y no juegan a fútbol americano y pocas al béisbol o al sóftbol, pero sí que el baloncesto para ellas, el baloncesto femenino, tiene mucha importancia. Si quieres abarcar todo el país el único deporte que te permite hacerlo es el baloncesto.

Le da mucha importancia en el libro al baloncesto femenino…

El vehículo principal para el desarrollo de la mujer en el deporte colectivo en EE UU haya sido el baloncesto, el que ha generado mayores ídolos, como Lisa Leslie, Candance Parker… Su importancia es muy fuerte y acompaña a todas las luchas de la mujer en ese país, desde los años sesenta en adelante. Quizás es el deporte con mayor presencia en estas luchas feministas.

Fue el baloncesto femenino el primero en lanzar el black lives matter, como cuenta en el libro…

Exactamente. La WNBA tuvo mucha importancia en la politización del deporte. Hay una diferencia muy clara en cómo estrellas como LeBron James se comportan políticamente respecto a las estrellas de los noventa como Michael Jordan, pero las que iniciaron este movimiento fueron las mujeres de la WNBA en temas como el racismo, la identidad sexual…

¿En Coast to Coast el tema del baloncesto como parte de la formación de identidades colectivas y minorías culturales es clave?

El ejemplo más claro es cómo las minorías afroamericanas que subían del sur hacia las zonas industriales del norte adoptaron el baloncesto como forma propia, como el jazz o el blues como una forma de expresión de ese exilio. El baloncesto era una forma de afianzarse entre ellos, de reafirmar su identidad y una forma de jugar a algo en esos nuevos entornos, urbanos, duros, a los que ellos llegaron. Al final todos sabemos cómo juega al baloncesto una persona afroamericana y todos queremos jugar como ellos. Ahora no es una cuestión que solo los abarque a ellos, pero en su momento fue una forma de reafirmamiento identitario como el blues, el jazz o cualquier otra expresión colectiva.

¿Los jugadores de baloncesto son los ídolos que forman parte de las identidades colectivas?, sobre todo en un país tan joven como EE UU, donde quizás no haya otras figuras históricas que sí hay en Europa como parte de ese imaginario identitario…

Probablemente sí. EE UU es un país muy joven en el que las comunidades afroamericanas no tienen historia. Comento en el libro programas como el del New York Times que se llama 1619 en la que intentan investigar la cultura afroamericana en la historia de EE UU desde el punto de vista de las comunidades afroamericanas. La historia de los afroamericanos como personas libres aparece, en teoría, tras la guerra civil, pero en los estados del sur son menos de cien años. Probablemente estos deportistas afroamericanos, como lo fueron los jugadores de la NBA o algún jugador de béisbol, fueron los primeros referentes que ellos tuvieron que demostraron que estaban en condiciones de igualdad, de competir con el resto y fueron un chute de autoestima para estas comunidades.

¿Las ciudades y los pueblos son un personaje más de Coast to Coast?

A mí me interesaba mucho mostrar cómo es la personalidad propia que tiene cada ciudad, contar esas pequeñas diferencias que hay. En EE UU creo que es mayor que en otros países. Tendemos a pensar que EE UU es un concepto monolítico, que es solo de una determinada manera, y después cada ciudad tiene su propia personalidad. Nueva York es una completa locura de mil mundos en los que cambias de planeta cada dos calles, Flint es un entorno social muy duro, Nueva Orleans es una cosa completamente diferente que tiene más que ver casi con Cuba que con Nueva York… Este tipo de personalidades es otra de las cosas que me apetecía contar mediante el baloncesto. En ese sentido, puede tener algo en común con los libros que siempre me han gustado mucho de Enric González, como Historias de Roma, Historias de Londres, de Nueva York… En los que las ciudades pasan a ser otros personajes más. Quería hacer algo así, pero no sé si me salió.

¿La esencia del baloncesto está en el asfalto, en los playgrounds de los ghettos?

Es como si hubiera dos invenciones del baloncesto. Por un lado está la de Naismith, de ese deporte académico, universitario y blanco, y luego está la interpretación que las comunidades afroamericanas, en los barrios obreros. Esa segunda interpretación ha acabado por fagocitar lo que entendemos por baloncesto, salvo a personajes como Aíto (García Reneses) quizás (ríe). Como en todos los deportes, esa expresión genuina y popular viene de los barrios obreros, de la gente que jugaba en la calle. Lo mismo ocurrió con el fútbol. Lo inventaron los ingleses, pero los que lo reinterpretaron fueron las comunidades populares de las ciudades portuarias de Sudamérica.

"Esas diferentes interpretaciones del baloncesto son parecidas a las que hacen de la vida"

¿Hay que bajar a la calle para entender el baloncesto en EE UU y también al propio EE UU.?

Lo que está claro es que no vas a entender a EE.UU. siguiendo a las treinta franquicias de la NBA. A veces se conectan, como en el capítulo de Memphis, en el que hay cierta relación más genuina y popular que conecta con una explicación de una parte de EE.UU. y una franquicia de la NBA; pero en general te va a contar mucho más de EE.UU. una pachanga en un barrio de cualquier ciudad que veinte partidos de la NBA que te puedas ver en directo.

¿Es más un deporte de playground o de pabellón?

En Flint, cuando están a menos treinta grados dirán que es un deporte de pabellón (ríe), pero es un deporte sobre todo de playground que luego se traslada a pabellones. Pero lo más genuino y popular está en los playgrounds.

¿Se entiende el baloncesto de forma diferente según las zonas del país?

Creo que sí. Los neoyorquinos siempre hacen muchas referencias a lo que es ser de esa ciudad y lo que eso conlleva: ser un jugador hábil con la pelota pero muy duro, acostumbrado a la dureza que tienen los playgrounds de la ciudad, En Chicago pasa un poco lo mismo. Pero luego está Indiana, que es como la cima del baloncesto blanco, que es duro y rural, de ser un ‘self made man’ y del que Larry Bird es un claro exponente. Quizás sea un baloncesto menos físico y más blanco. En el Oeste es más el ‘Showtime’, los Lakers y una forma de interpretar el baloncesto más parecida a la que se interpreta en California. Esas diferentes interpretaciones del baloncesto son parecidas a las que hacen de la vida.

¿Hay también baloncesto en el Make America great again o son más de Lacrosse?

(Ríe) Viendo a Trump creo que no ha hecho deporte en su vida. Sí hay deporte ahí, pero más bien el de los dueños de los equipos.

¿Sería posible hacer un Coast to Coast de Lacrosse?

Me gusta mucho viajar, pero viajar para ver Lacrosse igual mejor me quedaría en casa (ríe).

"Estamos caminando más hacia la injusticia social, pero allí es mucho más claro"

¿En el libro se muestra el baloncesto como una alegoría del propio EE UU en el hecho de que cumplir el sueño americano es posible pero muy difícil de llevar a cabo? ¿El papel del perdedor es el más representativo quizás del país?

Algo que quería combatir en el libro era el relato que se construye de manera interesada del chico negro salido del barrio que pone todo de su parte y consigue triunfar y hacerse millonario. Pero eso es una mentira, son las excepciones. EE UU está plagado de perdedores, es una sociedad muy cruel, con una ausencia total de justicia social y en la que interesadamente se daba coba a este relato de afroamericanos salidos del ghetto que alcanzan el éxito. En realidad es todo lo contrario. Es como aquella frase de Margaret Thatcher: “Nosotros solo tenemos que tener suerte una vez pero tú necesitas tener suerte cada vez”. Una persona salida del ghetto tiene que tener suerte todos los días y una con más privilegios con una sola vez puede solucionar su vida. Yo quería romper con ese mito de que el baloncesto te puede sacar del ghetto o que el ghetto te puede hacer mejor persona, porque es mentira.

¿A un europeo le choca más enfrentarse a la realidad de EE UU? ¿Son entornos sociales tan diferentes o cada vez nosotros nos estamos acercando más a ese modelo?

Puede ser una carrera hacia el mismo lugar, pero nosotros aquí vamos mucho más lentos. Estamos caminando más hacia la injusticia social, pero allí es mucho más claro. Yo viví en San Francisco bastante tiempo y, siendo una ciudad de unos 600.000 habitantes, hay 8.000 personas viviendo en la calle. Paseas por calles del centro y durante kilómetros están plagadas de tiendas de campaña, de gente que vive en la calle y que se droga o se muere ahí, que hace todo en plena calle y nadie hace nada. Incluso cuando vives allí te llegas a acostumbrar a ello, que es una cosa muy fuerte. Ahora vivo en Donostia y veo a tres o cuatro personas viviendo en la calle y me sorprende, pero imagínate la comparación. Allí salías a la calle y hay miles de personas sin casa. Lo mismo pasa en Los Ángeles, Washington o Nueva York y eso pasa porque el sistema social de ese país es una trituradora. La forma de interpretar la vida y la familia es muy diferente. Yo trabajaba en un hotel en San Francisco y había allí un chaval italiano. Estuvo trabajando mucho, se drogaba y acabó en la calle. Cuando llamaron a su familia en Pescara a los dos días su madre estaba allí, lo recogió y se lo llevó para Italia y él salió de esos problemas. En cambio, la pareja de un señor que trabajaba en el hotel tuvo la misma situación y acabó en la calle, llamaron a su hermano que vivía en Denver y lo que hizo fue enviar cien dólares para que se los diéramos. Los vínculos familiares que tenemos aquí allí no los hay y tampoco tienen un sistema social público, es una sociedad muy individualizada en la que si las cosas te van mal te quedas en la calle.

¿Hay un contraste de identidades colectivas étnicas con el extremo individualismo social?

No todo es igual. No es lo mismo el sistema social que hay en las costas y en estados más progresistas que en los estados del sur. Pero es verdad que las personas allí hacen mucha incidencia en sus raíces y demás, pero luego también es un país muy individualista. Quizá tenga que ver con su fundación, con esos valores que se han querido guardar de la revolución y la Guerra de Independencia, de la Declaración de derechos, de la Guerra Civil… Pudieron escoger muchos valores de los que allí había, pero se quedaron con los del hombre de las fronteras, del hombre hecho a sí mismo, la libertad ante todo, y esta interpretación ha desembocado en un país muy desigual.

En libro también aparece esa dualidad individual muy desconfiada y arisca y a la vez acogedora...

Hay que entender que en muchos casos son zonas rurales, aisladas y monocolor. En el pueblo de Indiana al que hago referencia en el libro el 95% de la población era blanca y el 80% había votado a Trump. Son enclaves muy conservadores. Así como en Nueva York nadie se sorprende con nada porque todo ha pasado y se ha visto de todo, en otras zonas aisladas cuando llega una persona que no es de allí y que llama a la puerta de su casa genera mucha desconfianza. Piensan: ¿Qué haces tú aquí?. Es otro de los contrastes del país.

¿Sorprendía cuando llegaba a esos pueblos? Un periodista español, de una ciudad como A Coruña, preguntando por el baloncesto…

(Ríe) A veces conllevaba sus cosas. Hay una anécdota que no cuento en el libro y que me pasó en Arizona. Iba con el Google maps sin la opción de ir por las autopistas, porque quería conocer el país de las carreteras secundarias, pero esa vez me traicionó y me metió por una especie de desierto en Arizona de una hora u hora y media por carreteras de tierra. Cuando me imaginé que no me llevaba a ningún sitio, en medio de la noche y sin ninguna luz, de repente vi una hoguera. Pensé que eran campistas y me acerqué para preguntarles si me podían guiar. En cuanto me metí ví que había un coche calcinado, un sofá roído y, cuando iba despacio con el coche, una mujer que tocó en la ventana y, con los ojos ojerosos me dijo: "¿No sabes que te pueden pasar cosas malas si te metes en propiedades privadas en este estado?". Yo le pedí perdón y ella me contestó: "¿De verdad no lo sabes? ¡Largate de aquí si no quieres que te pase nada!". Y me fui cagado de miedo. Ese componente de ser una especie de Trail Blazer contemporáneo también te puede llevar a sustos, pero en general no tuve problemas.

"La Dogde Caravan acabó en el desguace porque estaba en las últimas, no había otro sitio al que pudiera ir"

¿La carretera es otro de los personajes del libro? ¿Fue casi un Jack Keruac del baloncesto?

La carretera va en la propia cultura popular. Aparece en los libros de Jack Keruac, de John Steinbeck, en Thelma y Louise… Primero fueron los trenes en las películas de la conquista del Oeste y ahora es el coche el elemento intrincado en la cultura de EE UU Siempre me había gustado mucho el tema beatnik y había disfrutado mucho los libros de Steinbeck. La carretera es un poco como el baloncesto en el libro, un poco para explicar el propio país.

Uno como lector llega a querer a la Dodge Caravan y a sufrir con su trágico final…

Acabó en el desguace porque estaba en las últimas, no había otro sitio al que pudiera ir. En las primeras versiones del libro no tenía pensado incluirla casi como un personaje, pero después, a raíz de escribir anécdotas como la de Memphis, en la que no podía dormir porque si cerraba tenía calor y si abría me entraban los mosquitos, decidí que tenía que darle importancia como otro elemento más del viaje. Hizo un buen trabajo, sobrevivió, que ya es mucho decir (ríe).

¿La música y las referencias a series también son importantes en Coast to Coast?

Sí, la música muchísimo. Pasa un poco como con el baloncesto. Se podría hacer un libro con la música en vez del baloncesto como elemento para viajar por EE UU. Es una forma de explicar las diferentes culturas de ese país. Intenté siempre darle un poco de pie a todas las músicas, no solo a las que ya conocemos como el blues o el hip hop, sino también a la salsa, el merengue, a la americana, al country… Ilustra muy bien lo que es el país. También se conoce el país con las series. Por ejemplo, con The Wire se conocen bien cómo son los problemas y la vida de Baltimore. Hay cosas que marcan mucho, como las películas de Jim Jarmusch o las de los Cohen…

"Yo era de los Knicks, pero un día pensé que para decepciones ya tengo bastante con el Dépor"

¿En qué parte de EE UU se quedaría a vivir?

Viví en San Francisco antes y después de este viaje. Pero si tuviera que vivir en otro sitio quizás sería Nueva Orleáns. Es una ciudad muy diferente, con mucha vida en la calle, con una cultura muy peculiar. Es el sitio más especial que hay en el país. La vida es más difícil allí, con el clima, que es un poco hostil, pero tiene una vida tan especial que sí me gustaría pasar una época.

¿Qué jugador de baloncesto tendría como póster?

Diría que Pete Maravich.

De equipo seguiría siendo los Kincks...

Bueno, de los Knicks… Hice un reflexión y pensé que como equipo, para que me de decepcione y no me pueda separar de él ya tengo al Dépor, por lo que quizá, por la vinculación con San Francisco me hice un poco de los Warriors también. Así me doy algunas cuantas alegrías para el cuerpo.

¿Qué comunidad de las que visitaste crees que tiene una mayor proximidad al baloncesto como elemento identitario?

Sin duda Flint. Esa ciudad del rust velt fue muy maltratada por todo tipo de dramas sociales y políticos. Allí nunca había visto una ciudad con tanta vinculación con el deporte como una forma de expresión, de identidad, de que ellos, en una ciudad y con una autoestima tan machacada, tenían en el baloncesto una forma de identidad y de combate contra los prejuicios, de decir: “seremos lo que vosotros querais, pero somos los mejores que hay jugando a esto”. También es una vía de escape para los que acudían a jugar al pabellón. Allí sacaban toda la energía negativa que podían tener. Era además algo muy igualitario, porque había desde campeones de las Superbowl que tenían su vida solucionada hasta gente que ni tenía trabajo que jugaban en igualdad de condiciones sin que nadie se sintiera discriminado. Allí había ese vínculo que buscaba entre la realidad del país y el deporte con la fuerza que tenía. En Rucker Park o en Chicago el baloncesto callejero tiene mucha fuerza, pero no tenían esa relación tan fuerte entre la realidad social y el baloncesto como en Flint.