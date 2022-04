Fernán Varela: "Han sido meses de locura"

Ha sido una temporada difícil de olvidar en el seno del Durán Maquinaria Ensino. Lo es para sus jugadoras, que han hecho un esfuerzo físico extraordinario y lo es para su entrenador, Fernán Varela, un hombre de baloncesto, de Lugo, que ha dedicado toda su vida a este deporte y que el pasado 9 de enero tomó las riendas del banquillo tras la destitución de Miguel Ángel Ortega por la mala dinámica del equipo.

"Estos últimos meses han sido una locura", reconoce el técnico, que se ha tomado un merecido descanso estos días para poner todo en "perspectiva", pero sobre todo para descansar de la vorágine que supone la élite del baloncesto femenino.

Varela cogió un equipo casi hundido, con la confianza bajo mínimos y después de una primera mitad de temporada lastrada por lesiones importantes. Su llegada supuso un click en el vestuario, y de hecho, la imagen del Ensino en los últimos meses, y sobre todo en las últimas semanas, ha sido muy positiva, con triunfos importantes.

"La victoria (75-74 en la prórroga) ante el Tenerife me ayuda a reforzar el trabajo y fue ante un rival directo. Pero también me quedo con el partido en Leganés (49-75), el de Bembibre en casa (69-52) o contra el Euskotren a domicilio (70-72), porque son partidos en los que como colectivo estuvimos muy bien e individualmente todas aportaron", apunta Varela.

Triunfos importantes que permitieron al equipo recuperar la confianza perdida e incluso soñar con acabar el curso entre los ocho primeros clasificados, algo que durante gran parte de la temporada era impensable. "El play off era un objetivo lejano porque no dependía de nosotras, pero cuando lo tienes cerca es una pena no tener un mes más", dice. Con todo, el técnico del Ensino se queda con la "sensación que daba el equipo, que disfrutaba jugando y es algo que se reflejó en el último partido, contra el Girona".

Para Varela, la clave estuvo, quizá, en esa semana de enero en la que él aterriza y la plantilla sufre un brote de covid. "No pudimos entrenar como equipo las primeras semanas pero nos sirvió para hacer ‘reset’, arrancar con la cabeza más limpia y hacer las cosas con más alegría", señala.

Un reseteado en el que él tuvo mucho que ver con sus aportaciones tácticas y técnicas, aunque la humildad le impida reconocerlo. "Intenté que todas las jugadoras tuvieran un escenario donde rendir a mejor nivel, con cosas que hacíamos antes y otras nuevas que aportamos por nuestra manera de ver el juego", explica.

La temporada, eso sí, deja dos espinas clavadas: la eliminación temprana de una Eurocup que condicionó la planificación de la plantilla, y la escasa participación de jugadoras como Tamara Abalde —30 minutos en toda la temporada— o María Eraunzetamurgil —200 minutos—. "Participar en la Eurocup hubiese sido una maravilla si no hubiese coincidido en aquel momento de la temporada de histeria colectiva. Tuvimos demasiadas bajas y competir así es muy difícil, pero con el tiempo lo valoraremos en su justa medida. Sobre Abalde y María ha sido muy duro para ellas y para el grupo. Las lesiones son lo más duro del deporte y si pudiera cambiar algo, sería, sin duda, que todas estuvieran con mejor salud".