Padrino de la segunda edición y participante en la tercera. Fermín Cacho hace triplete este año en un Medio Maratón Cidade de Lugo-El Progreso en el que se reencontrará con grandes amigos, como Abel Antón y Reyes Estévez.

Llega la cuarta edición de una cita de la que fue padrino en la segunda y participó en la tercera. ¿Se ha enganchado al medio maratón de Lugo?

Es especial para mí en muchos aspectos. Fui padrino la segunda, corrí la tercera edición, antes de la pandemia, y quieras o no, después de muchos años sin ponerme las zapatillas, fue la primera prueba que hice y evidentemente me gustó. Me gustó sobre todo la empatía que le tengo a Lugo y porque fue una de las carreras que me hizo sentirme otra vez atleta. Una vez pasa la pandemia, dos años difíciles para todo el mundo, vuelvo con una ilusión tremenda.

¿Qué tiene de especial este media maratón lucense?

Además de estar, ver, correr al lado de la muralla, el casco antiguo... tiene de especial que fue la primera carrera que hice después de muchos años. Volver a hacerla, volver a Lugo, es algo que tengo marcado. Además, mi amigo Abel Antón ha estado en todas las ediciones y me lo dijo la primera vez, me insiste. Para mí, además, la ciudad es impresionante, muy bonita y tiene la carrera ese concepto de empatía con la ciudad, con la gente. Es muy especial, es una de los medios maratones que cuando me preguntan siempre digo que hay que venir y correr.

Corrió la tercera edición con un tiempo de 1 hora y 48 minutos. ¿Cómo llega en esta ocasión?

No soy ahora de las personas de ir a mejorar marcas. Soy más de correr, estar, vivir con la gente. Soy un aficionado más del atletismo. Me gusta estar con ellos, disfrutar con los jóvenes el día anterior, hablar con ellos de lo que es el deporte, transmitir valores. Eso para mí es lo fundamental.

¿Qué consejo puede dar un doble medallista olímpico a los participantes?

Les puedo dar varios. El primero que es un circuito urbano que es para disfrutarlo. El segundo es salir a disfrutar de la ciudad, de la cultura, de la gastronomía, de todo. Que vayan, que disfruten y quien tenga que ganar, que serán los profesionales, que ganen. Y los demás a disfrutar y pasárnoslo bien en el medio maratón. Disfrutar, ver y hacer deporte, cultura de pasar un fin de semana fantástico. Y que no tengan prisa por hacer las cosas.

Además se va a reencontrar con amigos y viejos conocidos como Abel Antón y Reyes Estévez.

Con Abel Antón afortunadamente me veo muy a menudo. A Reyes Estévez le veo menos. Que esté en la carrera es especial. Fue compañero de Abel Antón y mío en Soria, entrenamos mucho allí. Su mujer es gallega... es que lo cumple todo. Somos amigos. En cuanto nos veamos nos daremos un fuerte abrazo. Será algo fantástico.

El portugués Nuno Costa es el principal favorito y asegura que viene a superar su tiempo y ganar.

Seguro que tiene tiempos de 1.05 ó 1.06 en el medio y seguro que es favorito para ganarlo. Hay una carrera popular y una carrera para los que van a ganar. Quieras que no es un circuito en el que se puede hacer marca. Es un circuito urbano bastante llano y es bueno para hacer marca. Si Nuno Costa está bien y tiene buenos tiempos en la media, probablemente pueda ganarla. Solo decirle que disfrute y que si está ahí es porque está en forma.

Este año, además, se añade una prueba de 10 kilómetros para los que no quieren hacer el medio maratón.

Lo de hacer dos pruebas se hace ya en todas las competiciones. Quieras o no, para muchos 21 kilómetros es muy largo y para otros 10 es quizá muy corto. Dos distancias seguro que favorecerán la participación. La organización lo ha pensado genial haciéndolo de esta manera.

¿Ha participado en algún otro medio maratón? ¿Añadiría algo en próximas ediciones?

En Sevilla hice un maratón que acabé. No he hecho otros medios maratones que no sea el de Lugo. El circuito está bien y ahora hay que intentar buscar atletas, que la gente se anime más todavía. Quizá es más cosa de márketing porque todo lo demás lo tiene para hacerlo bien. Que la gente lo conozca más, que vengan de otras provincias y comunidades. Que tenga una oferta a nivel turístico y deportivo sería fantástico.

El 8 de agosto se cumplen 30 años de la histórica medalla de oro que ganó en Barcelona. ¿Lo va a celebrar de alguna manera?

Seguro, no te quepa la menor duda de que estaré en el pueblo celebrándolo. 30 años ya... empezaremos a celebrarlo el día 22 con el medio maratón de Lugo. Hablaremos de todo, correremos y disfrutaremos. Parece que fue ayer pero ya han pasado tres décadas.

¿Ha visto la carrera repetida alguna vez?

No me hace falta para saber lo que hice en todo momento. Son momentos que se quedan grabados en tu mente. No me hace falta verla para recordar lo que conseguí ese día.

Cuatro años después consigue plata en Atlanta en una carrera que gana Morceli y en la que se cae El Guerrouj.

Sí, es difícil conseguir una medalla olímpica, pero dos en Juegos consecutivos lo es más todavía. Lo consiguió Sebastian Coe en 1980 y en 1984 y me hubiera gustado a mí. Luché hasta el final, no pudo ser y ganó Morceli. Quedé segundo, pero el valor de esa plata es tan importante o más. Más aun porque hizo más fuerte la de Barcelona. Para mí la de Atlanta es una medalla muy, muy especial.