La Federación de Peñas del CD Lugo pidió este lunes a través de un comunicado la renovación de los capitanes, Carlos Pita y Fernando Seoane, para la próxima temporada.

"Un club non soamente se fai grande cos resultados domingo a domingo, senón que o que vai labrando a súa historia é a aportación máis aló do futbolístico de profesionais que conseguen facerse un oco nos corazóns dos seareiros", indican en un comunicado.

Pita, de 36 años, y Seoane, de 38, concluyen contrato en junio y entre ambos suman más de 800 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca.

"O noso único afán é que se teña en conta o seu grande peso específico para mantelos como activos valiosos do club e que poidan ter a oportunidade de seguir defendendo o CD Lugo no céspede e integrados na estrutura do club no futuro", apunta la Federación de Peñas.