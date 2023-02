La Federación de Peñas se moviliza contra la situación del club: "O Lugo somos nós"

La Federación de Peñas del CD Lugo ha anunciado varios actos de protesta el próximo domingo contra la dirección albivermella después de las convulsas jornadas que ha vivido la entidad esta semana.

Mediante un comunicado hecho público en la mañana de este jueves, y en el que se destacan "os graves problemas" que presenta el club, la organización peñística anima a los aficionados a no entrar en el Ángel Carro hasta el minuto 12 en el encuentro de este domingo, 5 de febrero, ante el Ibiza. "Unha vez dentro, corear Tino vaite xa e O Lugo somos nós como sinal de protesta cara a propiedade do club", piden desde la Federación.

Además, anuncian la cancelación de la previa, "que servía como punto de encontro dos afeccionados", y la convocatoria de una asamblea el miércoles 8 de febrero con el objetivo de acordar de forma conjunta nuevas medidas de protesta.

"Graves problemas" del CD Lugo

Entre las numerosas críticas del comunicado, la Federación de Peñas resalta la precaria situación situación financiera del club, la inestabilidad en la dirección deportiva y la mala relación con los socios.

En lo que respecta al primer punto, el texto de este jueves pone el foco en los "resultados de explotación negativos durante os dous últimos exercicios de máis de cinco millóns de euros antes de impostos". Con este panorama, la federación se pregunta: "¿Cal é a viabilidade e que perspectivas de futuro ten a sociedade?".

Además, la entidad peñística explica que, tras once años de gestión, el club solo ha conseguido una "débeda monstruosa" y no fue capaz de "engadir ningún tipo de activo ao seu patrimonio" a pesar de facturar "preto de nove millóns de euros".

Pero los problemas repasados por la Federación de Peñas no se limitan al plano económico. En cuanto a la dirección deportiva, la entidad carga duramente contra la "ausencia flagrante de proxecto". "Durante os últimos oito anos desfilaron polo club 14 entrenadores, oito directores deportivos, ademais dunha multitude de empregados noutras áreas", reza el comunicado, donde se añade que "a traca final foi o esperpento vivido o pasado martes cun peche de mercado invernal no que no mesmo día o equipo quedou sen entrenador, sen director deportico e sen o seu máximo goleador, dando una imaxe lamentable, vergoñenta e impropia".