La Federación Gallega libera a una juvenil del Friol para jugar con el Lugo

La Federación Gallega de Fútbol ha liberado a una jugadora juvenil del contrato que tenía con su club, el Friol de Lugo, en lo que, tal y como desea la familia de la joven futbolista, puede sentar un precedente para casos similares.

En una resolución fechada este martes y a la que tuvo acceso Efe, el comité jurisdiccional de la Federación Gallega considera demostrado que el "interés de la menor era no prolongar su vinculación con el club".

Dicho órgano señala que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Comité gallego de justicia deportiva, debe prevalecer su voluntad en caso de conflicto.

Los miembros del Comité tienen la "convicción", en base a mensajes que se intercambiaron el club y la familia de la deportista, "que la jugadora y su representante legal", su madre, "fueron inducidas por el club a modificar la duración del vínculo de una a tres temporadas bajo la creencia" de que esa ampliación "estaba condicionada a la propia decisión de la jugadora".

Con esos argumentos, el Comité acuerda la anulación de la licencia que tenía con el club con el que jugó las últimas temporadas.

El Friol había trasladado a la Federación que "en ningún momento" obligó a la jugadora a firmar la licencia, que cada una de las integrantes del equipo lo hacen "voluntariamente y por las temporadas que quieren".

En todo caso, la decisión federativa puede ser recurrida ante el Comité gallego de justicia deportiva en el plazo de un mes.

La madre de la jugadora, Cristina Veiga, confirmó a Efe que una vez obtenida la libertad, tramitará la ficha federativa con su nuevo club, el CD Lugo, con el que empezará a entrarse esta misma semana y ya podría ser convocada para el siguiente encuentro.

El Lugo inició su sección femenina con un convenio con el Friol, en el que militaba la joven jugadora, pero en 2019 rompió el acuerdo para competir con un equipo propio.

"Espero que siente un precedente para que estos casos no vuelvan a suceder, que cualquier niño de cualquier disciplina deportiva pueda disfrutar del deporte, que no quede solo en el fútbol, sino que se extienda al resto, que no permitan a las federaciones hacer fichas vinculantes hasta que seas profesional", sostuvo la progenitora.

Veiga confesó sentir "una alegría inmensa" al ver a su hija "súper contenta" después de cómo lo ha pasado en las últimas semanas.

"Llevamos dos meses muy duros a nivel familiar. Ella no quería hacer deporte e incluso nos plantemos un seguimiento psicológico. Lloramos todos en casa, pero ahora se llegó, creo, a una justa resolución porque era un sinsentido", dijo.

Su deseo ahora es que su hija, que practicó también atletismo y baloncesto, "disfrute" del deporte, que no se lo tome como "una obligación".