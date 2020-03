La federación gallega anuncia que el fútbol será a puerta cerrada en la comunidad

La Real Federación Galega de Fútbol anunció este martes que todas las competiciones y eventos deportivos, profesionales y no profesionales, de ámbito estatal e internacional se jugarán en Galicia a puerta cerrada hasta nuevo aviso.

Las categorías que se ven afectadas son las siguientes:

Primera División

Segunda División

Segunda División B

Tercera División

División de Honor juvenil

Liga Nacional juvenil

Primera Iberdrola

Reto Iberdrola

Primera Nacional Femenina

Primera División de Fútbol Sala

Segunda División de Fútbol Sala

Tercera División de Fútbol Sala

El comunicado dice: "A RFGF, seguindo as recomendacións da Real Federación Española de Fútbol a través da circular que enviou ás Federacións Territoriais onde lles traslada que, á vista da evolución da situación xerada pola transmisión do COVID-19, o Consello Superior de Deportes informou da adopción por parte do Goberno de España dun conxunto de medidas preventivas entre as que se atopan a celebración de todas as competicións e eventos deportivos, profesionais e non profesionais, de ámbito estatal e internacional a porta pechada".

"Estas decisións estarán suxeitas aos cambios que se nos aconsellen en cada momento desde as autoridades sanitarias e deportivas".

Fútbol Base

En cuanto al fútbol base, la RFGF dice lo siguiente: "En canto á competición do fútbol afeccionado e fútbol base en Galicia, a RFGF mantense á espera da decisión das autoridades autonómicas competentes. A RFGF comunicará de forma inmediata a todo o fútbol de Galicia calquera decisión definitiva respecto diso".

Cabe recordar que este miércoles tendrá lugar en Santiago de Compostela (18.00 horas) una reunión de la Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia con todas las federacións deportivas galegas para estudiar qué decisiones tomar en torno a la crisis con el coronavirus.