La FEB echa el cierre a la temporada del Ensino

El Durán Maquinaria Ensino ya no competirá más esta temporada, a falta de que la Federación Española de Baloncesto haga oficial que descarta que se juegue el play off por el título y después de que decidiera este lunes dar carpetazo a la temporada regular en las dos principales categorías del baloncesto femenino. En una reunión telemática, los clubes aceptaron acabar sin descensos y con dos ascensos.

Esta decisión de ampliar a 16 equipos la Liga Femenina Endesa para el próximo año fue el único punto discordante, ya que había varios clubes en contra.

“Estábamos a favor de que se terminara la Liga y que no hubiera descensos. En el tema de los ascensos era un poco más complicado. A lo mejor, si fueran clubes gallegos, no era problema, pero que sean de fuera hace que sean dos viajes más, cuatro partidos más... son más gastos y preferíamos que no hubiera (ascensos). Pero también entendemos la posición de los clubes que invirtieron dinero este año y quieren ascender. Hubo unanimidad prácticamente en todas las cuestiones, salvo algún equipo que no quería que hubiera ascensos”, declaró el presidente del Ensino, Manuel Durán.

La conclusión de la Liga es positiva para el club lucense, ya que le supondrá “un ligero ahorro económico”. El aspecto negativo será la imposibilidad de acabar quinto. “En el tema deportivo teníamos la espina de poder jugar el play off y, sobre todo, por ser ambiciosos y tratar de llegar al quinto puesto. Las jugadoras querían ser quintas. Tal y como teníamos el calendario lo podíamos conseguir”, valoró Durán, quien aseguró que “el séptimo puesto en Liga 1 tampoco está nada mal”.

“Se habló en la reunión que no tenía razón de ser jugar una Liga sin público”

A pesar de no ser oficial, Durán da por hecho que no habrá play off​ y que la temporada quedará anulada. “Técnicamente es imposible que se pueda jugar el play off. Nadie tiene las jugadoras aquí. No se puede llamar a las jugadoras, que llevan un mes metidas en casa, para que vengan a entrenar. Eso es inviable. Eso está zanjado y no habrá campeón de Liga, quedará desierto, y las plazas quedarán como están en la actualidad”.

Además, indicó que espera que la próxima campaña se juegue con público. “Se habló en la reunión que no tenía razón de ser jugar una Liga sin público”. “Si nadie va a disfrutar de esto no tiene sentido este esfuerzo. Puede ser un mazazo que no haya público”, dijo.