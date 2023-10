La familia real del Pazo

Esta historia comienza en 1966, año del origen del Río Breogán, cuando Lito Quintela y Manola Novo, su esposa, se hicieron abonados del equipo celeste. Esa misma añada nació su hijo Marcos, que junto a su hermano Ángel —dos años mayor— habrían de mamar baloncesto desde la más tierna infancia. Sus recuerdos datan de la mítica etapa en la cual el Pabellón Municipal todavía lucía las gradas corridas de madera. "Guardo en la memoria ver jugar a Alfredo Pérez, Richard Thibodeau o Randy Noll", comenta Ángel. Marcos rememora incluso "asistir a los choques amistosos del Breogán ante la Universidad de St John’s".

La familia al completo, a decir verdad, da fe de algunos momentos legendarios vividos por el breoganismo. "Rememoro la explanada del parque atiborrada de gente para ver el Breogán-Águilas por televisores —se disputó a puerta cerrada en noviembre de 1970—. La afición no paraba de alentar a los jugadores", recuerda Marcos de aquel día, en el que, para que sintieran su aliento, incluso un empleado del club rompió los cristales del Pabellón—. "O el día del Oximesa o el multitudinario viaje hasta A Coruña en autobuses", añade Ángel.

La vida fue transcurriendo. Marcos se casó con Puri Salvador, "una catalana que me robó el corazón", comenta, y en agosto de 1991 nació Érik Quintela, su primer vástago. Marcos se emociona al evocar aquellos tiempos. "Érik, como yo, mamó breoganismo desde la cuna. Recuerdo darle el biberón en el Pazo —inaugurado en 1992— e ir con él a hacernos socios a la calle de las Nóreas, cuando nos encontramos a Tim Burroughs en el ascensor. El pequeño, al ver aquel coloso, soltó un ‘oooooh’ señalándolo con el dedo", comenta entre risas.

"En otra ocasión —añade— nos encontramos en Casa María con César Sanmartín, Nacho Biota y Davin Davis. Érik cogió su carné —entonces de cartón— y se lo firmaron. Todavía lo conserva", dice con orgullo..

Y la familia creció con la llegada de Sergi, en octubre de 1996. "Otro más que mamó el baloncesto desde el mismo segundo en que nació", afirma Marcos. Los dos pequeños iban a las escuelas municipales de básket en Frigsa. Sergi, todavía en pañal y con chupete, se entretenía con un balón que le entregaba Cristina Seijo mientras su hermano entrenaba a minibásket. "Cristina fue fundamental en sus vidas. Los ayudó, los apoyó, los educó... Mis hijos son lo que son gracias a ella", comenta Marcos.

¿Y qué es lo que son? Puri, su madre, dice que "nunca pensé que mis dos niños —con los que tantos quilómetros recorrió para llevarlos a entrenar— podrían llegar a jugar a este nivel, en ACB, a ganarse la vida con lo que más aman. Y encima juntos. Es muy conmovedor". "Es increíble. El Breogán es el equipo de la familia. Toda la vida nos ha acompañado: a mis padres, a nosotros, a mis hijos, a mi nieto —Thiago, el hijo de Érik y Lucía—, a mis primos... Supone una emoción y una satisfacción difíciles de explicar", apostilla Marcos.

Ángel, el tío de los cachorros breoganistas, siente "mucho orgullo" al verlos. "No son muchos los lucenses que lograron jugar en el Breogán, se enumeran con cuentagotas. Y parejas de hermanos en la ACB hubo también muy pocas". Su mujer Carmen y sus hijos Uxía —que ahora lo tiene que ver por la televisión por vivir fuera— y Samuel siempre lo acompañan al Pazo.

Samuel, jugador del Viveiro en Tercera RFEF —él eligió el fútbol—, dice sentir "admiración y orgullo" por sus primos. "Para mí siempre fueron un ejemplo a seguir. Me enseñaron a luchar por lo que quería. Están ahí porque entrenaron duro ya desde muy pequeños, incluso en una canasta que nos hizo mi abuelo —Lito— en la aldea —Paderne (Castroverde)—".

Suso, primo de Ángel y Marcos y padrino de Sergi, es otro breoganista desde el inicio de los tiempos. Baja al Pazo con su mujer María y sus hijos Mateo, de 11 años, y Martín, de 2. "Es una satisfacción muy grande verlos ahí. Son los ídolos de mi hijo Mateo, que juega en el Estudiantes, conjunto con el que participó en el campeonato de España", comenta Suso.

José Manuel, otro primo de los progenitores de los jugadores del cuadro celeste, es un aficionado acérrimo. "Viví en Burela durante 20 años, pero lógicamente no me perdía un partido del Breogán", afirma. Sus nietos Pablo (12 años), Daniela (10) y Hugo (2) lo acompañan. "Jugar en la ACB es la hostia. No hay mucha gente que lo consiga. Para mí contemplar a mis familiares sobre la cancha supone toda una alegría, una satisfacción", agrega.

Para todos ellos, 20 personas de cuatro generaciones de la familia Quintela, el club celeste está por encima de (casi) todas las cosas. Lo aman y lo demuestran. El Pazo denomina ‘Kingtela’ a los hermanos que se dejan la piel en la pista en cada partido, que no dudarían en derramar mismo su sangre si fuese preciso. Por ende, si Érik y Sergi son los ‘kings’ (reyes) del santuario breoganista, su familia es la familia real del Pazo.

Juntos en los días de gozo y de llanto

El periplo deportivo de Érik y Sergi hasta fondear en el Breogán no fue sencillo, especialmente para el primero. Érik llegó en el 2012, con 20 primaveras, y solo se mantuvo una campaña. "Pensamos que nunca más volvería al Breogán", reconoce su madre.



Pero la vida, tras varias temporadas en las que compartieron camiseta en Cambados, jugaron en Mallorca, Lleida... hasta que los juntó de nuevo el equipo de sus sueños en 2020 —Sergi ya estaba en el Breogán desde 2016—.



Sufrimiento

Su familia los ha arropado en los días de gozo y en los de llanto. Comparte su sufrimiento cuando las cosas no les salen bien —siempre hay otra historia tras las bambalinas—. Su abuela Manola, de 81 años, disfruta viendo a sus nietos jugar, como lo lleva haciendo toda la vida, ya desde las categorías inferiores. Ella y su marido Lito, fallecido en 2018, fundaron el nido Quintela.



Lágrimas de amor

Cuando Sergi anotó los tres tiros libres que llevaron al Breogán a la prórroga ante el Manresa el pasado domingo, Puri no quiso ni mirar y Manola lloró de emoción. Fueron lágrimas de puro amor, como las que derrama cuando repasa todos los recortes de prensa que guarda como un tesoro en un cajón.