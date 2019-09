Christian Díaz: "Falta mucho camino"

El Leche Río Breogán es todavía un equipo en construcción. Sólo tres jugadores continúan de la pasada temporada e incluso dos de ellos, Thomas de Thaey y Alex Olah, debutarán en el baloncesto español. Ante esto no queda más remedio que tener paciencia y trabajo para alcanzar el mejor nivel.

Así lo entiende el base del conjunto lucense Christian Díaz. "Estamos a años luz de lo que podemos dar. Mejoramos cada día pero en estos momentos nos falta mucho camino por recorrer", dice el jugador canario, que ante el inminente inicio de la competición ( el sábado a las 20.30 horas en el Pabellón Ciutat de Castelló ante el Tau) considera que para su equipo "sería muy importante empezar con una victoria".

"Estoy seguro de que daremos el nivel. El Leche Río Breogán tiene potencial de sobra para estar arriba"

La pretemporada del conjunto lucense no parece ser un buen indicador del momento de los celestes -"mejoramos día a día", dice-. "Hasta ahora tuvimos partidos en los que no terminaron de encajar las piezas y en otros estuvimos mejor. Hay que tener en cuenta que somos una plantilla nueva, con muchas incorporaciones pero también estoy seguro de que daremos el nivel. Tenemos potencial de sobra para estar arriba", señaló el base breoganista.

Esa citada irregularidad afectó al juego general del equipo pero, probablemente porque los jugadores de perímetro ya tienen una trayectoria reconocida en la competición, las principales dudas las centra el juego interior. Díaz asegura que para él no hay discusión: "confío plenamente en nuestros interiores". "Todos vienen con muchas ganas de hacerlo bien y posiblemente esto a alguno le ha generado cierta ansiedad pero para esto están los entrenamientos. No tengo dudas de que nuestro juego interior es más que válido para esta categoría", añade.

Entre las principales características del Leche Río Breogán en esta temporada, el base destaca que tiene "una plantilla larga y muy física". "Las incorporaciones se están adaptando muy bien y tenemos un equipo con el que podemos conseguir grandes cosas. Está claro que el Breogán es un equipo fuerte que tiene que intentar ganar el máximo número de partidos posible y conseguir el ascenso", explica.

El Tau no figura entre los principales candidatos de la Liga –"para mí son el Mallorca, Gipuzkoa, nosotros y Palencia", dice Díaz–, pero el base del Breogán advierte de su peligrosidad. "Mantiene la base de la plantilla del año pasado y esto, sobre todo al principio, da un plus. La incorporación de Wade Chapman me parece la incorporación más peligrosa", acaba.